Už za dva týdny rozehrají fotbalisté Startu Brno na hřišti Zlínska jarní část třetiligové sezony a jejich poslední výkony jim mohou dodávat optimistické vyhlídky. Na výhru nad Kroměříží a těsnou porážku s Jihlavou totiž v sobotu navázali vítězstvím 3:1 s Velkým Meziříčím, úvodní trefu zápasu si přispala zimní posila Simon Studený. „Šli jsme do utkání s jasným cílem vyhrát, což se povedlo,“ podotkl pro klubový web brankář Startu Filip Jícha.

První gól a další příležitosti z přípravného utkání mezi Startem Brno (v červeném) a Velkým Meziříčím. | Video: Deník/Jakub Tručka

Pro brněnský celek šlo už o osmý duel v přípravě, teprve potřetí se však utkal s celkem z nižší soutěže. Hned pětkrát totiž změřil síly s kluby z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

S nimi odehrál i předešlé dva duely, proti Velkému Meziříčí si tak Start musel zvykat na novou roli, kdy byl v utkání favorit a od úvodu měl tvořit hru. „Na hluboký blok soupeře jsme našli recept jen párkrát, naopak soupeř nás jednou potrestal po rychlém brejku. Je potřeba se na tento styl hry zaměřit na tréninku, proti druholigovým soupeřům jsme totiž tolik tvořit nemuseli,“ popsal asistent trenéra Startu Lukáš Matyska.

Třetiligový nováček na umělé trávě v areálu za Lužánkami od úvodních minut mnohem častěji držel míč a v první půli si dokázal vytvářet nebezpečné příležitosti.

Do vedení se Start dostal velmi rychle, když se už ve třetí minutě prosadil Studený. Do poločasu už však domácí hráči náskok navýšit nedokázali. „Hned od úvodu jsme si po dobrých kombinacích vytvářeli tlak i brankové příležitosti, po jedné z nich jsme šli do brzkého vedení. Postupně se ale z naší hry vytratila přesnost, kazili jsme jednoduché přihrávky a v některých situacích jsme byli až příliš zbrklí,“ rekapituloval Matyska.

Velké Meziříčí dorazilo do Brna kvůli rozsáhlé marodce ve značně okleštěné sestavě, po změně stran se tak ještě více zatáhlo a spoléhalo se jen na rychlé brejky.

Brněnský klub téměř celý druhý poločas obléhal pokutové území soupeře, až na výjimky se mu ale nedařilo prorazit pevnou defenzivu hostí. „Obraz hry byl podobný, proti hlubokému bloku soupeře jsme nebyli trpěliví,“ nelíbilo se asistentovi kouče Milana Frimmela.

Dvakrát se však Start po změně stran přece jen prosadil. Na 2:0 zvyšoval v 68. minutě Šimon Vantuch, na jehož trefu však Velké Meziříčí jen o pár desítek vteřin později zareagovalo a snížilo. Na konečných 3:1 pak v 73. minutě upravil Martin Zikl. „Vzhledem k průběhu jsme mohli zvítězit i větším rozdílem, pozitivem však je, kolik šancí jsme si dokázali vytvořit. Do soutěžních zápasů určitě chceme zvýšit efektivitu,“ doplnil Jícha.

O víkendu už Start čeká generálka na jarní boje, v sobotu se od půl dvanácté představí v Lanžhotě. O týden později už zamíří na trávník Zlínska.