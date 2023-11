Podzimní část nováčkovské sezony ve třetí lize zahájili domácí prohrou 0:3 se Zlínskem. A zakončili ji páteční porážkou 0:3 s B týmem Zlína. Fotbalisté Startu mají za sebou v mnohém podařenou první polovinu ročníku, kterou však orámovali dvěma nejhoršími výsledky a přezimují na sedmé příčce Moravskoslezské fotbalové ligy.

Fotbalisté Startu (v červeném) zakončili podzimní část třetí ligy prohrou s béčkem Zlína 0:3. | Video: Deník/Jakub Tručka

Na přírodním trávníku stadionu v Lesné už to nešlo, proto Start i utkání se zlínskou rezervou odehrál na umělé trávě v Brněnských Ivanovicích.

Proti mladému soupeři si však Brňané vybrali špatný den, v útoku nenašli na Zlín recept, naopak třikrát inkasovali a jasně padli. „Nastoupili jsme v sestavě, která je konkurenceschopná a měla by takové utkání zvládnout. Zápas jsme ale nezačali dobře, nechali jsme mladé kluky ze Zlína hrát a ti nás jednoduše přehrávali, nebyli jsme vůbec v zápasu,“ nelíbila se první půle kouči Startu Milanu Frimmelovi.

Po úvodní pětačtyřicetiminutovce ale jeho svěřenci ještě drželi nadějný bezbrankový stav. Po změně stran se sice začali dostávat mnohem častěji na míč, to však sedělo především hostům, kteří využili svou rychlost hned ke třem přesným zásahům. „Paradoxně si myslím, že druhou půlku se obraz hry úplně změnil, hráli jsme my, ale bohužel góly dával soupeř,“ mrzelo Frimmela.

Zlínská rezerva se prosadila třikrát v rozmezí 64. a 81. minuty, pokaždé se jednalo o podobné situace, kdy hosté přehráli Start rychlou průnikovou přihrávkou za obranu. „Hlavně první a třetí gól byly hodně podobné, vždy šla kolmá, rychlá přihrávka za stopery. Ještě se podíváme na video, jak to přesně bylo, ale měli jsme si s tím poradit, měli jsme tam dost lidí, abychom tomu zabránili,“ hodnotil brněnský stratég.

Naopak domácí si tentokrát gólovou radost neužili ani jednou, zlínského gólmana vlastně ani neohrozili, směrem dopředu totiž téměř nebyli nebezpeční. „Vyloženou šanci jsme si nevypracovali, chyběl nám ve hře nápad nebo moment překvapení, abychom si tím nějakou příležitost vytvořili,“ podotkl Frimmel.

První polovinu sezony tak Start zakončil na sedmé příčce. Chvíli dokonce i třetí lize vévodil, následně však přišlo horší období, kdy v osmi utkáních zvítězil pouze jednou. „Máme smíšené pocity. Kdybychom si před sezonou řekli, že získáme na podzim 27 bodů, tak bychom to jistě brali všemi deseti. Nyní to taky bereme, ale když se podíváme zpátky, tak jsme poztráceli spoustu zbytečných bodů. V některých utkáních jsme ale zase měli obrovské štěstí, takže asi to tak mělo být,“ doplnil lodivod Startu.

Start Brno - Zlín B 0:3

Poločas: 0:0.

Branky: 64. a 73. Žák, 81. Kovinič.

Rozhodčí: Tomanec – Drozdy, Vlk.

Žluté karty: Šumbera - Bobčík.

Diváci: 150.

Start Brno: Chmiel - Sedlo, Avdič, Duda, Papež, Kaláb, Pařízek, Rogožan, Vantuch (71. Březina), Šumbera, Zikl (44. Havlín).

Zlín B: Bachůrek - Jura, Slovák, Bobčík, V. Mlýnek (65. Ovesný), M. Mlýnek, Žák (77. Polášek), Pidro, Hartman (89. Hamalčík), Švach (77. Kovinič), Kulíšek.