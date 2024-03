Svou roli v zápase hrály i velmi nepříznivé klimatické podmínky, se kterými se oba celky musely popasovat. „Bylo to hodně složité, protože extrémně foukalo. První půlku jsme hráli s větrem v zádech, druhou pak proti a bylo to poznat. Pro obě mužstvo to bylo stejné, ovlivnilo to ale styl hry,“ objasnil trenér hostujícího týmu.

Do utkání vstoupili lépe domácí, kterým patřilo prvních dvacet minut. Start však přežil náročný úvod a následně přebral iniciativu. „Úvod jsme ustáli, nedovolili jsme Zlínsku vyložené šance a naopak jsme od nějaké 25. minuty začali být víc na balonu. Měli jsme tam tři velmi dobré střelecké pokusy, které šly vždy jen těsně vedle. Míč jsme do sítě dopravili až v nastavení, za gól do kabiny jsme byli hodně rádi,“ rekapituloval Frimmel.

Důležitou trefu si Brňané schovali do první minuty nastavení první půle. Po rohovém kopu se k odraženému míči dostal Hladký, který v zimě přišel do Startu z Bosonoh, a z hranice pokutového území se nemýlil. „Musím říct, že Marcel je pro mě velmi milým překvapením. Skočil o dvě soutěže výš, ale rve se s tím dobře. Byl odměněný tím, že se dostal k odraženému míči, dobře jej trefil a dal vítězný gól,“ chválil nováčka brněnský lodivod.

Po změně stran sice silný vítr pomáhal domácím, kteří si ale ani tak nevypracovali větší tlak. Start si odvezl tři body i čisté konto. „Nula vzadu je samozřejmě taky důležitá, už jen pro sebevědomí hráčů. V přípravě jsme se často utkávali s druholigovými soupeři, takže jsme branek dostávali dost. Nyní nám to ale v defenzivě vyšlo,“ poznamenal Frimmel.

Tomu se v zimě opět výrazně obměnil kádr, nesehranost však na třetiligovém nováčkovi v prvním jarním utkání příliš nebyla znát. „Vše ukáže až čas, věřím ale, že mužstvo je kvalitnější. Zase jsme tam ale měli příchody na poslední chvíli, což je úplně stejné jako před půl rokem, kádr si opět potřebuje sednout. Na úvod ale všichni zvládli utkání dobře,“ ocenil stratég.

Poslední změny přitom Start řešil ještě minulý týden. Na poslední chvíli musel například zrušit hostování Simona Studeného z Prostějova, který s brněnským celkem strávil většinu zimní přípravy a v zápasech vyčníval.

Nakonec ale devatenáctiletý hráč i jarní část odehraje v Blansku. „Jeho příchod se nedotáhl z administrativních důvodů. Simon už v tomto ročníku byl registrovaný ve dvou klubech, i když hrál jen v Blansku. Při domluvě, že k nám půjde na hostování, se tato informace nějak ztratila. Na tom to ztroskotalo, což mě mrzí, protože v přípravě vypadal velmi dobře, dával i góly. Bohužel už s tím ale nešlo nic dělat,“ doplnil Frimmel.