Kádr prošel očekávanou proměnou, v sobotní partii na Hané nastoupily v základní jedenáctce čtyři posily. Mezi tři tyče se postavil brankář Kvido Formánek, jenž přišel ze Zbrojovky B, stoper Michal Suchý ze Znojma, záložník Ondřej Doubravský z konkurenčního Startu Brno a David Trtek ze zlínské rezervy. „Když začnu od brankáře, tak Kvido je velmi kvalitní jak po hráčské, tak charakterové stránce. Jsem s ním hodně spokojený, bude dobrou konkurencí Dominiku Kunickému. Ondra Doubravský je podobně jako Kvido velmi inteligentní a má hodně šikovnou levou nohu,“ představil akvizice Schneider.

Od Suchého očekává především potřebný klid do zadních řad. „Ať už byl ve Slovácku, Vítkovicích nebo ve Znojmě, všude vystupoval jako stabilní hráč. Jde o velmi vůdčí typ, který umí zvýšit hlas a trochu to mužstvo povede,“ popsal ho bohunický kouč.

Zbrojovka si zvyká na druhou ligu, zatím pokaždé v utkání dotahovala

Trtek zase podle něj zvýšil konkurenci mezi krajními záložníky. „Je to kluk, který jde studovat do Brna. Zalepili jsme tak pravou stranu a jsem rád za to, že díky němu máme více variant,“ ocenil Schneider.

Další novými tvářemi v Bohunicích jsou hráči z krajského přeboru, Marek Sehnal nastupoval za Kunštát, Radek Souček za Ráječko. Oba v sobotním pohárovém duelu naskočili do hry na posledních dvaadvacet minut. „Upřímně řečeno jsem měl ještě před mimořádným postupem vyhlédlé posily, se kterými bychom hráli divizi. A i když jsme postoupili do MSFL, nehodlal jsem nesplnit, co jsem řekl a kluci se o to chtěli porvat, tak jsme jim dali šanci. Radek do toho zadadl skvěle, i Mara Sehnal je kondičně připravený nadstandardně, ale musí si ještě zvyknout na systém. Věřím, že se do toho dostane,“ podotkl Schneider.

Přestože měl jako sportovní manažer na shánění posil minimum času, s proměnou je spokojený. „Kluci, co přišli, jsou určitě posilami. Zvedla se konkurence. Samozřejmě každý funkcionář by si vždy dokázal představit ještě kvalitnější mužstvo, ale v rámci možnost je ten náš tým v pořádku,“ přemítal bohunický trenér s tím, že o příchodu dalších posil ještě jedná.

MOL Cup: První kolo si zahraje devět týmů z kraje, Zbrojovka zamíří na Vysočinu

V přípravě odehráli jeho svěřenci čtyři utkání, Boskovice porazili 5:1, vyzráli i nad třetiligovým sokem Blanskem 2:1 a prohráli 2:3 s Rosicemi a 0:1 se Znojmem. „Dokázali jsme si v přípravě, že s třetiligovými týmy umíme držet krok,“ poznamenal Schneider.

Premiérová sezona v MSFL začíná celku z Bohunic zostra. Hned v sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne přivítá na svém stadionu Hlučín, který do posledních kol bojoval v uplynulém ročníku o postup do druhé nejvyšší soutěže. V pátek 11. srpna pak sehrají Bohunice očekávané brněnské derby noviců třetí ligy na stadionu Startu. Mezitím ještě ve středu 9. srpna nastoupí k utkání 1. kola MOL Cupu doma proti druholigové Kroměříži. „Bude to hodně těžký začátek a sám moc nevím, co od soutěže očekávat, protože jsem si ji zahrál naposledy před dlouhou dobou. Rozhodně ale nechceme hrát o záchranu a myslím si, že ani hrát nebudeme,“ dodal bohunický kouč.