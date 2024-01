Poslední výhra těsně před polovinou září na hřišti zlínského béčka. A pak už jen deset zápasů bez vítězství. Podzimní část nováčkovské sezony Bohunicím příliš radosti nepřinesla. „Skočili jsme do třetí ligy trochu po hlavě. Připravovali jsme se na další ročník v divizi, na kterou jsme měli konkurenceschopné mužstvo, ale naskytla se možnost postoupit, tak jsme to šli zkusit o soutěž výš. Vybrali jsme si začátečnickou daň, postupem času jsme si ale zvykali a závěr už byl v našich očích lepší,“ hodnotí bohunický kouč František Schneider.

Právě od závěru první části sezony se brněnský celek hodlá odrazit. Třikrát v řadě totiž neprohrál, ve všech případech remizoval a ukázal si, že umí sbírat body. „Kluci se přestali bát a už jsme každému soupeři dokázali konkurovat. Bodově to byl samozřejmě neúspěšný podzim, výkonnostně to ale nebylo tak hrozné, kromě pár zápasů jsme herně nijak nepropadli. Fotbal se ale hraje na góly a výsledky a ukázalo se, že nám chybí zkušenost v zakončení,“ pokračuje Schneider.

Právě útok trápil Bohunice možná nejvíce. V sedmnácti utkáních se radovaly jen ze čtrnácti vstřelených branek, žádný třetiligový tým na tom není hůře. I proto nováček chystá zimní změny v mužstvu. „V rámci možností klubu chceme adekvátně posílit. Určitě potřebujeme někoho do útoku, to řešíme aktivně. Moc možností ale s ohledem na finance není, uvidíme, jak se s tím porveme,“ uvažuje trenér a sportovní ředitel jihomoravského týmu.

Už teď je však jisté, že se na začátku zimní přípravy budou v Bohunicích hlásit čtyři nováčci. „Máme je předjednané, uvidíme, jak budou vypadat. Chtěl bych totiž do kádru jen nováčky, kteří budou vypadat lépe než naši stávající hráči,“ upozorňuje Schneider.

Zatímco jména potencionálních posil Bohunice zatím odtajnit nehodlají, hráče, kteří nováčka po podzimu opustili, vyjmenoval lodivod brněnského klubu všechny. „Odešel David Krška, který se vrací do Vyškova, Tomáš Machálek skončil už během podzimu ze zdravotních důvodů. Do mateřských klubů se z hostování u nás vrátili i Marek Sehnal a David Trtek. Skoro všichni kluci z aktuální sestavy už jsou tak nyní kmenovými hráči Tatranu, toho se hodláme držet,“ poznamenává.

Bohunickým hráčům odstartuje společná část zimní přípravy 15. ledna, už o pět dní později vyzvou zajímavého druholigového soupeře. „Hned v prvním týdnu nás čeká zápas s Jihlavou, to hned bude kvalitní test. Týden poté jedeme na hřiště béčka Slovanu Bratislava, pak se střetneme i s některými divizními kluby. Nechceme to ale zase úplně zápasově přepálit, takže máme i dva víkendy bez utkání. Jeden z nich pojedeme na soustředění, podruhé si dáme úplně volno, aby kluci dobili baterky a měli zase chuť,“ předesílá Schneider.

S plněním individuálních plánu však fotbalisté brněnského nováčka začali už v úterý, po návratu na trávníky je čeká především pilování defenzivy. „Nechceme dostávat góly, protože když neinkasujete, tak nemůžete prohrát. Obranu budeme pilovat celou zimu a zároveň zapracujeme na fyzičce. Myslím si, že kondičně byli kluci už nyní hodně dobře nachystaní, ale chceme to rozvinout ještě víc. A pak se zaměříme na přechod do útoku, abychom z brejků a gólových šancí dokázali vstřelit víc gólů,“ popisuje kouč.

Cíl pro jaro je tak pro Bohunice jasný – co nejrychleji se vydrápat ze sestupových pozic. Ztrátu na nejbližší soupeře nemá brněnský tým kdovíjak velkou, například na patnáctý Frýdlant má jen čtyřbodové manko. „Musíme se hlavně naučit porážet soupeře, kteří jsou v tabulce těsně nad námi, to je cesta k záchraně. Nechci se dívat, na koho narazíme v prvním nebo třetím jarním kole, teď pro nás bude každý víkend zásadní. Po dobrých letech jsme si na podzim trochu zvykli prohrávat, ale na to si zvykat nechceme,“ doplňuje Schneider.