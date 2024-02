Jednalo se o souboj nováčků, zatímco Bohunice však od léta hrají třetí ligu, Slavoj Polná svádí boje v divizi. Brňané si proti outsiderovi konečně opět užili vítězný pocit. „Myslím si, že už jen pro psychiku kluků je to nesmírně důležité. Soupeř nám samozřejmě úplně nevzdoroval, jsem ale rád, že vůbec přijel a zahrál si s námi. Hráči si výhru strašně zasloužili, v tréninku dřou a jsou poctiví a říká se, že s poctivostí nejdál dojdeš,“ usmíval se bohunický kouč František Schneider.

Slavoj však dlouho dokázal držet soupeře na uzdě. Tatran sice držel míč mnohem častěji na kopačkách, v první půli se však prosadil jen jednou, když se trefil Tomáš Koreň. „Tušili jsme, že obrana bude vytížená, ale dlouho nám vše fungovalo. Soupeř držel balon, ale moc jsme ho nepouštěli do šancí. To byl záměr utkání a dlouho se to dařilo,“ hledal pozitiva kouč hostí Lukáš Adamec.

Do druhé půle však domácí vletěli výborně a už po pár vteřinách navýšili vedení. Druhá branka Bohunice nakopla, tvořily si šanci za šancí, navíc Polné rychle docházely síly. „Chtěl jsem, aby si kluci v zápase vyzkoušeli opravdu vše. Aby byli odvážní, pak si ale taky užili pocit, že drží balon klidně pět minut v kuse a postupně si vytvoří nebezpečné situace,“ popsal Schneider.

Jeho svěřencům vyšla především závěrečné čtvrthodina, ve které se prosadili hned třikrát, a stanovili tak konečné skóre 5:0. „Přibližně do sedmdesáté minuty to z naší strany sneslo nějaké měřítko, pak jsme ale dostali na 0:3 a už jsme nebyli schopní držet se systému, který jsme měli naordinovaný,“ podotkl Adamec.

Bohunice přitom klidně mohly soupeři nasázet i větší příděl, i s pěti góly však panovala spokojenost. „Vyzkoušeli jsme si nějaké nové věci, ne vše tedy fungovalo, především v první půli se úplně nevedlo, byli jsme trochu pomalejší na balonu. Po změně stran už soupeř byl unavený, hráli jsme často po stranách, kde nám to jde, a šancí bylo dost. Musíme prostě hrát rychleji s balonem, nebát se jej posouvat nahoru, přihrávek dozadu pořád bylo hrozně moc,“ rekapituloval lodivod Tatranu.

Naopak Slavoj tuší, že se i nadále musí zaměřit na pilování defenzivy. Fiasko z úvodu přípravy, kdy podlehl 0:10 Boskovicím, už sice hodil za hlavu, proti Rousínovu však inkasoval čtyřikrát, nyní pětkrát. „Směrem k jaru to byl dobrý test s kvalitním soupeřem, zase jsme ale dostali moc gólů. Inkasovat ve třech utkáních devatenáctkrát není dobré,“ kroutil hlavou polenský stratég.

Oba celky se musely vypořádat i s absencemi některých hráčů, Bohunicím například chyběly hned dvě zimní posily. „Tom Ulbrich a Marek Vintr s námi neodehráli ještě ani jeden zápas. Tom už trénuje, ale ještě jsme mu dali volno, Marek se po operaci třísel stále nepřipojil. Jsou to ale hráči se zkušenostmi, kteří hru pozvednou a pomůžou nám,“ předeslal Schneider.

Právě zkušenosti bude brněnský nováček potřebovat na jaře, kdy se pokusí vyškrabat z poslední příčky třetiligové tabulky. „Stále ještě hledáme posily, poohlížíme se po zkušenějších hráčích, kteří naši hru pozvednou,“ doplnil bohunický kouč.