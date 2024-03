Čekalo se vyrovnané derby, Tatran do něj sice vstupoval z poslední příčky, už minulý týden proti Hlučínu však ukázal zřetelné zlepšení. Jenže Start se nedostal vlastně vůbec k ničemu. „Byla to velká facka. Výkon, který jsme předvedli, se vůbec nedá srovnávat s tím, jak jsme se prezentovali na hřišti Zlínska. Nevycházelo nám vůbec nic,“ kroutil hlavou trenér Startu Milan Frimmel.

Jeho svěřencům sice nechyběla bojovnost, postupně však u nich rostlo znepokojení z vývoje zápasu. Bohunice totiž soupeře deptaly kvalitní defenzivou i nápaditými útoky. „Připravovali jsme se pečlivě. Kluci měli sestříhaná videa, hledali jsme cesty, jak se do soupeře dostat. To, co jsme si řekli na tréninku, jsme plnili a fungovalo to,“ podotkl Schneider.

Domácí byli jako vyměnění především v ofenzivě. Do soboty nastříleli nejméně gólů ze všech třetiligových celků, v derby se radovali hned třikrát. Do vedení šli Bohuničtí už v osmé minutě, kdy skóre otevřel svou první trefou v novém působišti Daniel Přerovský.

Tatranu vyšel i závěr první půle, kdy se po výborně trefené střele prosadil Petr Němec. Deset minut před koncem pak skóre uzavřela další bohunická zimní posila Tom Ulbrich. „Kluci si branky zasloužili. Do koncovky se dostávali, měli spoustu zakončení a byla jen otázka času, kdy nám to tam padne. Všechny tři góly byly nádherné, na to chodí lidi, to chtějí vidět,“ usmíval se bohunický lodivod.

Pro hosty šlo o nepovedený zápas ve všech směrech. Kromě prohry si z Bohunic odvezli i zranění útočníka Martina Zikla, který musel odstoupit už v první půli, a červenou kartu pro brankáře Filipa Jíchu.

Ten v 66. minutě zahrál rukou mimo pokutové území a musel se poroučet do sprch. „To je na tom nejhorší, že jsme přišli o dva hráče. Hlavně v útoku nyní máme mimo oba kluky, Martin Březina je totiž dlouhodobě nemocný, takže to určitě není dobré,“ hlesl Frimmel.

Bohunice se sice ani po výhře nevyškrábaly z posledního místa, bodově už však dotáhly rezervu Slovácka. Na patnáctý Frýdlant ztrácí tři body. „Byly tam nějaké chyby, ale po takovém výkonu a výsledku 3:0 není třeba je hledat. Dokonalé není asi nic, ale tentokrát jsem opravdu spokojený. Kluci už druhým zápasem ukázali, že jdeme dobrou cestou a nic není nemožné. Zaslouženě jsme vyhráli rozdílem třídy,“ dodal Schneider.

Naopak Start se potřebuje ze sobotního utkání poučit, pokud chce ve zbytku sezony vylepšit aktuální sedmé místo. „Říkal jsem klukům v kabině, že tohle je derby. Ať zapomenou na nějaké umístění v tabulce, u takových zápasů se na to totiž nehraje. Vůbec jsme nebyli schopní poradit si s hrou Bohunic. Nevycházelo nám vůbec nic, ať už to byla defenziva nebo ofenziva, odehráli jsme velmi špatný zápas,“ zlobil se hostující stratég.