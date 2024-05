Odhodlání a maximální nasazení jim nechybí. Jenže jen to bohunickým fotbalistům ve třetí lize často nestačí. Potvrdili to i doma v sobotu proti Třinci. S favoritem neodehráli špatný zápas, v posledních minutách jej dokonce zamkli před vlastní vápno a donutili pouze k odkopům. Jenže brněnský nováček opět tápal v ofenzivě. Nedal ani gól a Slezané si z Brna odvezli hubenou výhru 1:0.

Bohuničtí fotbalisté (v červeném) v sobotním dopoledni doma podlehli Třinci 0:1. | Video: Deník/Jakub Tručka

Bohunice opět nepředvedly vůbec marný výkon. Třinec dlouho držely na uzdě, vyšel jim především úvod druhé půle, ve kterém mohly jít do vedení.

Z gólu se však domácí příznivci neradovali, a tak rozhodl v 65. minutě hostující Ondřej Machuča. „Klobouk dolů před bohunickými kluky. Jsou sice poslední, ale rvali se o každý balon, měli jsme to hodně těžké. Mohli jsme brzo jít klidně do dvougólového náskoku, ale špatně jsme řešili předfinální a finální fázi,“ podotkl třinecký kouč Tomáš Hejdušek.

Tatran už následně vrhl všechny síly do útoku, hosté několikrát šli do otevřené obrany. Své šance však nevyužili a v závěru se hodně klepali o těsné vedení.

Domácí posílali do vápna centr za centrem, třinecká defenziva si však se všemi situacemi poradila. „Je to pořád dokola. Kluci dřou, jdou tomu naproti, ale chybí nám kvalita ve finální fázi. Vlastně jim nemám co vytknout. Troufnu si říct, že jsme byli ve druhém poločase lepší než Třinec, který je profesionálním klubem. Naši hráči jdou v pondělí do práce,“ porovnal bohunický lodivod František Schneider.

Jeho svěřenci zůstávají po prohře poslední, na sedmnáctý Frýdlant mají pětibodové manko. Třinci patří po 26. kole sedmá příčka.