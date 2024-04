Vzhledem k vývoji ve třetiligové tabulce šlo o jeden z klíčových zápasů. Bohuničtí fotbalisté před sobotu totiž byli s Uherským Brodem bodově srovnaní ve spodku, vzájemné utkání tak mohlo mnohé napovědět o šancích obou týmů na udržení. A pro brněnský celek šlo všechno špatně. V záchranářském souboji doma padl 0:1, navíc přišel o dva zraněné hráče i vyloučeného trenéra.

Tatran může žehrat především na první půli. V ní nepředvedl ideální výkon, i když držel častěji míč na kopačkách. Hostům se dařilo hrozit z jednoduchých brejků a ve 37. minutě se dostali do vedení, když skóre otevřel Vladyslav Mazuryk.

Po změně stran Bohuničtí zabrali, v prvních minutách druhého poločasu soupeře zmáčkli před pokutové území. Jenže své šance nevyužili a tlak postupně slábl. Vyrovnávací gól nepřišel. „Opět jsme ztratili se soupeřem, který je s námi na spodku, to bude rozhodovat v boji o záchranu. Věděli jsme, co chceme hrát, i jsme to hráli, a docela to fungovalo. Nebyli jsme ale efektivní, chyběla nám kvalita ve vápně. Soupeř dal gól, my ne,“ mrzelo bohunického kouče Františka Schneidera.

Jeho svěřenci se po prohře opět propadli na poslední příčku, naopak Uherský Brod po čtyřech ztrátách zabral a posunul se na patnáctou pozici. „Po delší době jsme zvítězili, navíc venku. Byla to důležitá výhra v boji o šest bodů,“ usmíval se hostující trenér Miroslav Ondrůšek.

