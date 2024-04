„Opět jsme ztratili se soupeřem, který je s námi na spodku, to bude rozhodovat v boji o záchranu. Ostatním ohroženým týmům dáváme body, které jim máme brát,“ hlesl bohunický kouč František Schneider.

Závěr utkání Bohunic (v červeném) s Uherským Brodem

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Přitom celek ze Slovácka v Brně rozhodně nijak nezářil. Ke třem bodům mu ale stačila jedna vydařená akce a pevná obrana. „Nechci hodnotit soupeře, prostě nás porazil. Jak často říkám, anglická královna se vůbec neptá, podívá se do novin a tam bude naše prohra 0:1. A to je hlavní, na tom záleží,“ podotkl Schneider.

Jeho svěřenci od úvodu sezony zápasy s kluby ze spodku výsledkově nezvládají. Sice v nich působí fotbalověji, pravidelně jsou týmem, který chce tvořit hru.

Jenže Uherský Brod přesně ukázal, že o záchranu se hraje jinak. Jeho hráči se nestyděli v jedenácti lidech bránit před šestnáctkou, míče po zisku okamžitě nakopávali dopředu a vyráželi do rychlých brejků, ze kterých několikrát zahrozili.

I gólová situace hostujícího celku částečně vznikla po akci, na které se v týdnu před zápasem připravoval. „Těžili jsme z posledního domácího zápasu Bohunic s Blanskem, všiml jsem si toho, že po akcích středem hřiště dostaly oba góly. A vyšlo to i nám,“ usmíval se kouč Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek.

V domácím táboře však ohledně rozhodující situace sobotního duelu panoval jiný názor. „Myslím si, že to nemohlo být nacvičené, od soupeře to byly v útoku především náhodné věci. Vzniklo to ze dvou soubojů a propadnutí, stačila pak jediná přihrávka. S kombinací to nemělo příliš společného,“ nabídl svůj pohled Schneider.

Jisté však je, že Tatran se opět ocitl ve velkých potížích. Nenavázal na dobrý start jara a znovu sklouzl na poslední pozici, navíc v utkání s Uherským Brodem musel už v první půli dvakrát střídat kvůli zraněním.

„U Petra Němce se jedná o koleno, prasklo mu v něm. To mě mrzí možná víc než prohra. Pořád klukům říkám, že to není rakovina, je to fotbal, zdraví je hlavní. Vypadá to u něj na dlouhodobé zranění. Adama Krejčího trápil sval, raději jsme jej vystřídali, takže snad bude do pár dní v pohodě,“ nastínil bohunický stratég.

Tatran navíc míří k pořádně těžkému testu, v neděli se představí na hřišti lídra tabulky. Při utkání s béčkem Baníku Ostrava však na lavičce Bohunic bude scházet trenér Schneider, který si odpyká trest z předešlého duelu.

Při záchranářském souboji s Uherským Brodem totiž za protesty postupně viděl dvě žluté karty a musel opustit hřiště. „Výkon rozhodčího hodnotím velmi negativně. Od začátku nám dal jasně najevo, jak utkání povede. Za mě jsme v první půli měli kopat úplně jednoznačnou penaltu, místo toho se nám sudí vlastně vysmál. Kdybychom takhle faulovali my, tak to pokutový kop bude,“ byl si jistý Schneider.