Mutěnické soustředění bylo dosavadním vrcholem přípravy nováčka, hráči na něm pilovali především kondici. „Splnilo to svůj účel, kluci to odběhali a odmakali poctivě. Nejsme zvyklí trénovat dvoufázově a najednou hráči měli snad osm tréninků v pár dnech, v sobotu pak následovalo modelové utkání, takže si celkem mákli. Navíc se kádr lépe seznámil s novými posilami, které zjistily, jak to u nás funguje. Prostředí v Mutěnicích bylo pro nás jako dělané,“ pochvaluje si Schneider.

Ten během zimy v kádru uvítal už pětici nových tváří. Do Bohunic míří bývalý hráč Líšně Tom Ulbrich nebo odchovanec Zbrojovky Marek Vintr. „S Ulbrichem jednáme, jeho přesun by se měl dotáhnout v nejbližších dnech. Vintr se dává dohromady po zranění, připojí se k nám později. Pak tady máme Babu Labarana Khalida z Jihlavy, který s námi trénuje už tři týdny a zůstane s námi,“ nastiňuje bohunický lodivod.

Poslední dva hráče si třetiligový nováček vyhlédl v Moravskoslezském kraji. „Na hostování uvítáme dva kluky z tamní divize, kteří k nám dojíždí z Olomouce, jsou to Roman Bala a Niko Tilkeridis,“ vyjmenovává Schneider.

Ani tím však bohunické posilování ještě nemusí končit. „O jednom možném doplnění ještě jednáme a přestupní termín je stále dlouhý, takže uvidíme, co se naskytne. Zatím jsem ale spokojený, máme až přetlak, v úterý třeba bylo na tréninku třiadvacet hráčů,“ podotýká stratég.

Jeho svěřenci si v přípravě zatím střihli dva duely, v obou případech změřili síly s kvalitními protivníky z vyšších soutěží. Jihlavě podlehli 1:5, béčku Slovanu Bratislava pak 0:2. „Do zápasu s Jihlavou jsme šli po třech trénincích, takže jsme byli v úplně jiném rozpoložení než soupeř. Jihlava byla rozběhaná a nachystaná, vůbec jsme se nechytali. Kdybychom s ní změřili síly nyní, tak už by to třeba bylo jiné, ale brali jsme to jako zkušenost, která nám určitě něco dala,“ věří Schneider.

Větší spokojenost tak panovala s druhým přípravným duelem, ke kterému Bohunice vyrazily na Slovensko. „Utkání s béčkem bratislavského Slovanu mělo úplně jiné parametry. První půli jsme trochu prohospodařili, možná se na nás podepsala i cesta. Soupeř byl lépe nachystaný, do druhého poločasu jsme ale prostřídali a pak už jsem byl spokojený. Měli jsme snad čtyři pět tutovek, tam už to bylo dobré,“ poznamenává trenér.

Vítězný pocit už si tak brněnský celek neužil od poloviny září. Změnit to hodlá ve zbytku přípravy, vyzve totiž tři soupeře z nižších soutěží. Postupně se utká se Žďárem nad Sázavou, Polnou a rezervou Zbrojovky Brno. „V prvních dvou přípravných utkáních jsem výhry neočekával, teď už je ale třeba, aby si kluci opět vychutnali pocit vítězství. Nezažili ho dlouho, zlepšilo by jim to i sebevědomí. Budu tak už tlačit na výsledky, které mě budou hodně zajímat,“ dodává Schneider.