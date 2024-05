„Je to velká úleva, už jsme strašně potřebovali vyhrát, ještě když jsme dohrávali v deseti. Teď můžeme jít do zbylých zápasů s čistýma hlavama. Věřím, že jsme to zlomili i doma a začneme vyhrávat," podotknul bývalý fotbalista Zbrojovky nebo Líšně.

Se svými spoluhráči prožil zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním dominoval domácí celek z Lesné, který svou územní převahu přetavil ve dvě branky a v osmnácté minutě vedl po trefách Petra Dudy a Martina Zikla z penalty 2:0. Po změně stran ale převzali otěže zápasu hosté a Ondřej Moučka v devadesáté minutě srovnal z penalty na 2:2.

„Odráží to naši celkovou situaci na jaře. Potýkáme se se zraněními. Bereme hráče z dorostu a kluci, kteří se vrací po zranění, třeba nestihnou ani jeden trénink a už jdou do zápasu. Takže v prvním poločase můžeme dominovat, protože máme dost sil. Ve druhém už nám docházejí," přiznal třiatřicetiletý špílmachr.

Se Startem to po vyrovnávací trefě na 2:2 vypadalo beznadějně už proto, že domácí dohrávali jen v deseti. Penaltě totiž předcházela červená karta pro obránce Tomáše Prakse, který na brankové čáře zastoupil gólmana Filipa Jíchu a vyloženou šanci jednoho z hostujících hráčů vytěsnil rukama mimo tři tyče. „Věděli jsme, že v deseti nechceme zalézt do obrany a bránit remízu a že když vyčíhneme ten správný moment, tak šanci můžeme proměnit. Já v sobě ještě sílu měl," poznamenal Šumbera.

V poslední minutě nastavení pak právě on dostal do vápna příhodnou přihrávku a zblízka překonal hostujícího brankáře Jakuba Švrčinu. A mohla vypuknout nefalšovaná euforie Startu. „Od začátku zápasu bylo cítit, že to tentokrát chceme urvat a je dobře, že se nám to povedlo," doplnil kapitán celku, který na Lesnou přišel loni v létě z Líšně.

A zatímco na podzim v novém týmu zažíval převážně výhry, na jaře Start oslavil teprve třetí tříbodový zářez. „Než jsme se stačili po zimních změnách sehrát, zranili se nám nebo onemocněli hráči. Těžko jsme se potom do toho dostávali. Někdo chytnul infekci, za chvíli musel brát antibiotika a vypadnul z toho. Nebo ta zranění. Třeba Ziky (útočník Martin Zikl - pozn. red.) se nám zranil v Bohunicích a než se do toho dostal, trvalo to," doplnil Šumbera.

V klubu dokonce došlo ke změně trenéra. Milana Frimmela nahradil Robert Křivánek, který se první výhry v roli hlavního kouče dočkal na třetí pokus. „Změna trenéra je vždy impulz pro kabinu. Hlavní pro výhru ale bylo, že jsme vydrželi ve více lidech trénovat déle než čtrnáct dní," dodal Šumbera.

Start tak může do závěrečné fáze sezony vstupovat ve větším klidu. Z jedenácté příčky má v třetiligové tabulce čtyři kola před koncem náskok deseti bodů na sestupem ohrožené Hranice. Další duel sehraje Start v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne, kdy se představí na hřišti béčka Karviné.