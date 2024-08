Ten přebral hlavní mužstvo Startu Brno po minulé sezoně, v krátké letní přípravě se do hráčů snažil dostat svůj herní styl založený na dobré kondici a neustálém pohybu. „Měli jsme v přípravě nějakých osmnáct tréninkových jednotek, bylo to tentokrát kratší. Třetiligová sezona je dlouhá, takže bylo potřeba, aby si hráči alespoň tři týdny odpočali. Pak jsme se do toho pustili a hodně jsme do toho šlapali,“ popisuje Kugler.

Trávník na stadionu v Lesné si v létě prošel rekonstrukcí, Start tak svou přípravu přesunul do Drásova. A v městysu na Brněnsku si neměl na co stěžovat. „Měli jsme perfektní zázemí. Našli jsme tam hřiště v parádním stavu, lidi se o nás starali a udělali nám tam vlastně domácí prostředí,“ nastiňuje stratég.

V Drásově Start odehrál i první přípravné utkání, ve kterém zdolal 6:1 Velké Meziříčí. Následně si poradil i se Bzencem a v pohárovém duelu s Novými Sady.

Úvod třetiligového ročníku měl však brněnský celek pořádně složitý. Na hřišti Kroměříže, která ještě na jaře hrála druhou ligu, padl 0:2. „Byli jsme na soupeře důkladně připravení. Kluci měli vše na videu, na předchozí zápas Kroměříže jsme se byli i osobně podívat. Fotbalová kvalita byla na straně soupeře, rozhodně jsme ale nezklamali. Kluci to odmakali, odjezdili, po konci jsem jim poděkoval za odpracovaný zápas na hranici možností,“ líčí Kugler.

Kroměříž sice v sobotním utkání nedominovala, ukázala však i svou zkušenost. Vedla už od osmé minuty díky gólu Tadeáše Koryčana, pojistku přidal po hodině hry Jakub Dočkal.

„Soupeř měl tři šance, my dvě, rozhodlo i to, že jsme z nich nedali ani jeden gól. Trávník nebyl moc dobrý, takže i Kroměříž si pomáhala nakopávanými balony. Byl jsem až překvapený, jak hrála jednoduchý fotbal, kdy se snažila vynechat střední pásmo. A nakonec domácí hráče v závěru chytali křeče, my jsme byli v pohodě,“ rekapituluje bývalý kouč Rosic či líšeňské rezervy.

První malé vítězství si klub ze Zlínského kraje připsal dokonce ještě před vzájemný duelem, v létě totiž získal dva hráče, o které měl i Start velký zájem. „Chtěli jsme Davida Moučku a Dominika Kříže, bohužel Kroměříž má zatím lepší finanční zázemí než Start, takže kluci skončili v kádru soupeře,“ objasňuje Kugler.

Kádr jihomoravského celku však i tak doznal četných změn. Sedm hráčů Lesnou opustilo, naopak hned devět nových tváří přibylo. „S doplněním kádru jsme spokojení. Dlouho jsme na něj pracovali, máme hodně nových hráčů, takže může chvilku trvat, než si to sedne. Nejsem ale trenér, který hledá výmluvy, my hledáme způsoby, aby to fungovalo. Jedeme dál a máme zvednuté hlavy. V neděli uděláme vše proto, aby tři body zůstaly na Letné,“ předesílá.

Start při nedělní domácí premiéře od půl šesté odpoledne přivítá Hlubinu a stále ještě nemá definitivně uzavřený kádr. „Když se objeví možnost získat nějakého kvalitního fotbalistu na pozici, kde máme nedostatečný počet hráčů, tak do toho půjdeme. Důležitá je ale i finanční stránka. Nemyslíme si totiž, že by ve třetí lize měli být profesionálové. Nechceme to dělat tak, abychom měli obrovské rozdíly v platech. Je potřeba zachovat klid a pracovat,“ dodává Kugler.