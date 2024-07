Do Startu zamířili z Líšně David Rudyk a Michal Toczyski, z Lanžhota Richard Svoboda, mužstvo doplnili i Pavel Novák, který oblékal dres Rosic, či odchovanec Zlína Tobiáš Slovák. „Posily jsme měli vytipované a pracovali jsme na nich celou dobu. Pan Procházka (předseda klubu – pozn. red.) se maximálně snažil všechny přivést a ještě máme nějaké možnosti, tak uvidíme, jak to dopadne,“ nastínil Kugler.

V prvním přípravném utkání pak dres Startu oblékli i někteří hráči, kteří jsou v klubu na testech. Mezi ně se řadí mladý stoper z Baníku Ostrava Jiří Remiáš či lotyšský útočník Markuss Kalnins.

Ani tím posilování nemusí být u konce. „Kádr už nyní je velmi kvalitní, ale pořád se ještě po pár posilách poohlížíme. Cítil jsem problém na pozici stopera, který jsme snad vyřešili, stejné je to se středem zálohy. Možná by se ještě hodil někdo na kraj,“ zamýšlel se Kugler.

Příchod dalších hráčů však záleží i na odchodech. Start opustila například dvojice Damián Strnad a Lukáš Kos, která se vrátila do Zbrojovky, pro další fotbalisty se však zatím nepodařilo nalézt nové angažmá.

Na trénincích se tak aktuálně schází třicítka hráčů. „Je potřeba si uvědomit, že tyto výměny kádru stojí docela dost peněz. Pokud odcházející hráče neprodáte za větší částku, tak jste vyhodili peníze do vzduchu. Pokud kupujeme nové kluky a ti z minulého ročníku ještě nejsou poslaní na přestup nebo hostování, tak pak samozřejmě nejsou vyrovnané částky příjmů a výdajů. S tím teď trochu pracujeme, abychom to zlepšili,“ nastínil trenér.

K prvnímu tréninku po pauze se mužstvo sešlo v pátek 5. července, úvodní seznamování však netrvalo příliš dlouho. „Na jaře jsem viděl snad šest nebo sedm zápasů, pak jsme se potkali ještě osobně, ale většinu hráčů už jsem znal z dřívějška, tam nebyl žádný problém. Věděl jsem, do jakého jdu prostředí,“ objasnil Kugler.

Ten do hráčů ihned začal vštěpovat svůj herní styl, který je založený především na perfektní fyzičce a neustálém pohybu na hřišti. „V tomhle narážíme na jisté problémy, kluci alespoň ví, že je třeba fyzičku výrazně zlepšit, na čemž samozřejmě pracujeme. Každý den hodně trénujeme, volno jsme měli jen v neděli. V tomto týdnu to budeme mít stejně,“ podotkl stratég.

Únava se mírně projevila i v prvním přípravném utkání, ve kterém v sobotu Start na hřišti Drásova měl vyzvat slovenský celek FK Rača. Ten však na poslední chvíli duel zrušil, brněnský klub tak musel hledat náhradu. Nakonec se utkal s Velkým Meziříčím, které zdolal 6:1.

„Bylo to spíš o morálu. Nemám rád pustit kluky na hřiště, když nevědí, co mají dělat. Zatím jsme se věnovali základním věcem, postupně to nabalujeme a snad se do konce přípravy stihneme věnovat všemu. Řekli jsme si nějaké věci, které bych chtěl v zápase vidět, protože na každém tréninku se věnujeme jednomu zápasovému prvku. Především se to týká organizace hry, abychom se posunuli,“ poznamenal Kugler.

V enormně krátké přípravě Start už vyzve jen Bzenec, na jehož hřišti se představí v sobotu. O týden později už nastoupí ke druhému předkola MOL Cupu na trávníku TJ Milo Olomouc. „Někdy jde sehrávání rychle, jindy pomaleji, uvidíme, jak to bude u nás,“ doplnil.