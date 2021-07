„Dost mě mrzelo, jak to v klubu dopadlo. Přišel jsem s nějakými fotbalovými ambicemi a motivací něčeho dosáhnout. Po sezoně jsem měl jen nabídky ze třetí ligy, ne z vyšší soutěže, takže jsem skoro přemítal, že ukončím na této úrovni kariéru a budu kopat v nižších soutěžích,“ nastiňuje své uvažování Machálek.

Fatální myšlenky ale záhy zavrhnul. „Věnuju se fotbalu dlouho a když jsem zdravý, tak by byla škoda už končit. Pro Blansko jsem se rozhodl vzhledem k rodině a práci a taky jsem tam měl ještě roční smlouvu,“ líčí jedenatřicetiletý forvard.

Blansko přitom ještě zkraje jara psalo úplně jiný příběh. Po příchodu svérazného kouče Martina Pulpita vybojovalo v úvodních pěti kolech druhé ligy jedenáct z patnácti možných bodů.

Jenže ke konci dubna začaly na povrch prosakovat zprávy o finančních potížích klubu, které záhy potvrdil i jeho ředitel Zdeněk Veselý a hráči osm kol před koncem věděli, že bez ohledu na výsledek Blansko sestoupí do MSFL. „První milník byl, když se na to pan Merta (Oldřich Merta – bývalý sportovní manažer klubu a mecenáš – pozn. red.) vykašlal. Dost mě pak mrzelo, že se v dubnu začalo spekulovat o finančních problémech v novinách. Rozhodně to člověku nepřidá, když má bojovat o záchranu a čte takové vyhlášení. My jsme se taky o věcech dozvídali z médií. Mrzelo mě to i proto, že jsem měl pověst štítka. Když jsem byl v týmu, kde se mělo postoupit, tak se postoupilo a kde zachránit, zachránilo se,“ popisuje Machálek.

Přesto i na závěr sezony vzpomíná v dobrém. „Kouč Pulpit nás držel v bojovné atmosféře, za což si zaslouží obdiv,“ chválí forvard.

Pulpit i většina jeho souputníků už Blansko opustila, klub už za ně našel náhradu. Machálek tak zažívá pocity, jako by byl v novém prostředí. „S klukama jsem se skoro neznal. Všechno je ale v pořádku, pracujeme na tom, aby všechno dopadlo dobře. Jsem takový starý matador, ale právě kabina byla jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl zůstat. Mám rád tu atmosféru,“ zmiňuje nejzkušenější blanenský hráč.

Proto se také stal lídrem kabiny. „Do této role jsem se nehrnul, ale postupem času to vyplynulo. Kluci mě už tak berou. Těší mě, že mám nějakou autoritu a pokud to bude ku prospěchu, tak tuto pozici zastanu,“ přemítá Machálek.

Novému blanenskému kádru se zatím v přípravě na sezonu daří. Po výhrách 1:0 nad Žďárem nad Sázavou a 4:3 proti Znojmu svěřenci kouče Petra Vašíčka remizovali s Vrchovinou 3:3.