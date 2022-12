Janackovič už stačil odkoučovat přípravný duel Znojma s druholigovým Vyškovem, který má pro změnu kamerunského majitele Kingsleyho Pungoga.

V sobotní partii na tréninkovém hřišti v Drnovicích se z výhry 4:1 radoval domácí Vyškov, o jeho tři branky se postarali afričtí hráči Alexis Alengue, Dani Lual a Bienvenue Kanakimana.

Odmítl i Arábii. Fall si vzal českou ženu, oblíbil svíčkovou a je věrný Líšni

Nový kouč Znojma po utkání neskrýval rozpaky. „Jsem nemile překvapený úrovní trávníku. Navíc to nebyl fair play zápas. Rozhodčí nechal mezi oběma poločasy jenom čtyřminutovou přestávku. Toto byl normální fotbalový zápas, který má mít pauzu trvající patnáct minut. Vyškov měl dva týmy, takže mu to vyhovovalo, my měli jeden a kluci si nestačili odpočinout. Rozhodčí nechali plynout hru, jak se jim chtělo a výsledkem je, že se nám zranili tři hráči,“ rozčiloval se Janackovič. Vyškov dal při přípravném duelu přednost přírodní trávě na rezervním hřišti před umělkou.

Nový znojemský trenér i vedení mají spoustu času změnit klub ke svému obrazu, jarní část sezony třetí ligy načne Znojmo až 5. března domácím zápasem s Hodonínem.

Kolaps Komety v Pardubicích. Před koncem vedla o dva góly, ale stejně zas padla

Zemětřesení se podle zdroje Deníku Rovnost dotkne i hráčské kabiny, kterou by měli doplnit zejména srbští fotbalisté. „Proti Vyškovu šlo o první zápas, aspoň jsem mohl vidět kluky při hře. Máme ještě hodně času na to se nachystat na jarní část sezony,“ uvedl Janackovič.

V klubu se zatím o změnách bavit nechtějí. Nejvýraznější postava znojemského fotbalu v posledních letech Jiří Tunka Deníku Rovnost řekl, že smlouvu s novými vlastníky ještě nepodepsali. „Všechno je v jednání, jestli jde o Srby, Kanaďany nebo Američany, nevím. Ani nejsem vlastník,“ odvětil Tunka, jehož dcera Lenka je stále členkou představenstva klubu.

Předsedou představenstva je od února Radek Vysloužil, jehož se Deníku Rovnost nepovedlo kontaktovat.

Spoustu otazníků, ale taky jedna jistota. Znojmo čeká rušná zima.