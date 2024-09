První poločas byl spíš taktickou bitvou, hrálo se od šestnáctky k šestnáctce, marně se oba týmy snažily kolmými přihrávkami vniknout do obrany soupeře. A pokud se tak především Brňanům povedlo, místo střelby ještě přihrávkou hledali spoluhráče.

Nejblíže k úspěchu měla střela hodonínského Tibora Jágera, skončila však nad břevnem brněnské branky. Po více než hodině hry vyšla jedna z kombinací domácích a neúnavný Filip Večeřa poslal míč do sítě. „Vedoucí branka Zbrojovky nás nalomila, domníváme se, že akci předcházel faul na našeho hráče,“ mínil hodonínský kouč Pavol Švantner. Jeho svěřenci pak otevřeli hru, ve snaze po vyrovnání na hřiště přišli ofenzívní hráči Marek Vintr a Martin Březina, v jejich obraně se však začala objevovat okénka, tísněný Večeřa však ještě svoje sólo nestačil zakončit.

Fotbalovou lahůdkou však byla nevídaná střela z pětadvaceti metrů z kopačky Pavla Kučery a v samém závěru utkání hráč zápasu Večeřa do rozklížené obrany hostů přidal třetí branku.

„Vzhledem ke hře je to pro nás krutý výsledek, po obdržené brance jsme šli do rizika, v defenzívě se nám však kupily chyby,“ povzdechl si hodonínský stratég Švantner. „Byl to těžký, náročný zápas s rychlou hrou plnou osobních soubojů. Trpělivá hra a čekání na soupeřovy chyby se nám vyplatily,“ přidal trenér Zbrojovky Zúbek

Další zápas čeká jeho svěřence už ve středu, kdy se od půl čtvrté odpoledne představí v Třinci v dohrávce sedmého kola odloženého kvůli povodním. Hodonín sehraje další zápas v sobotu, kdy od půl čtvrté odpoledne vyzve v jihomoravském derby doma Blansko.