„Máme problém se silovým pojetím fotbalu a Strání bylo z našich dosavadních soupeřů zatím nejsilovější. Jde ale o normální způsob hry a budeme se s ním dál setkávat, tak potřebujeme být o mnoho přesnější, abychom neztráceli balony v přechodové fázi a podobně," uvedl brněnský trenér Marek Zúbek.

V souboji vítězů minulého ročníku divize D a E mu absentoval zraněný brankář Michal Hložánek a dvojice Daniel Polák a Švancara, kteří by měli být k dispozici A týmu při pondělním druholigovém derby s Vyškovem v Drnovicích.

„Opakuji to znovu, ale hráli bychom stejně, i kdybychom měli všechny tři k dispozici. Měli jsme místo nich kvalitativně stejné hráče, třeba místo Poláka tam byl Polášek a i brankář Ondra Prodělal zachytal dobře, i když se na ten zápas musím podívat ještě jednou," pověděl Zúbek.

První půle nabídla ofenzivní podívanou, ale zatímco domácí své šance nevyužili, Strání bylo maximálně efektivní a ve čtyřicáté minutě vedlo už 4:0, když se postupně prosadili Haša, dvakrát kanonýr Miklovič a jednou Švrček.

„Na šance to bylo v první půli vyrovnané, brutálně nás podržel gólman Nemrava. Nelétám na žádném růžovém obláčku. Dobře vím, že to klidně mohlo být 4:4,“ přiznal kouč Strání Dušan Tesařík. „S naší ofenzivou nemám problém, i když potřebujeme zakončit a zlepšit tu práci v přechodové fázi. Musíme se ale poučit z defenzivy a lépe nakládat s odraženými balony, zajišťováním prostoru a podobně, soupeř nás z toho trestal. Ale je to trochu daň za to, když někdo hraje silově," poznamenal Zúbek.

Po změně stran se Brnu povedlo už jen korigovat skóre, o což se v 73. minutě zasadil Filip Večeřa. Brňané tak sice zvládli exkluzivně úvodní dvě kola, když přehráli 2:0 Uherský Brod a 4:0 Zlínsko, po porážkách 3:7 s Uničovem a 1:4 se Stráním už mají negativní skóre 10:11 a se šesti body jsou v tabulce devátí.

„Razíme systém, kde se každá chyba projeví. A i když jde ve fotbale o body a góly, tak chci klukům vštěpit ten systém a naučit je tempo hry, jaké si my představujeme. Jdeme způsobem, který se razí v zahraničí, ta cesta je těžší, ale za nás za to stojí," dodal Zúbek.

Šanci na reparát budou mít jeho svěřenci v sobotu, kdy se představí na hřišti Kroměříže.

Zbrojovka Brno B - Strání 1:4

Poločas: 0:4.

Branky: 73. Večeřa – 20. Haša, 30. Miklovič, 35. Miklovič, 40. Švrček.

Rozhodčí: Slabý – Habermann, Slováček.

Žluté karty: Matúš, Silnica, Nemrava.

Diváci: 286.

Zbrojovka Brno B: Prodělal – Vít (70. Kříž), Šmíd (K), Kučera (62. Prágr), Šlapanský, Toman (62. Strnad), Večeřa (78. Pavlík), Polášek, Peška, Štepankovský, Černý (78. Dirda)