V Rosicích ovšem není jeho primárním úkolem střílet góly za rezervu, ale za A tým. Za ten v úvodních dvou jarních duelech nastoupil jako střídající hráč do posledních třiceti minut. „V klubu se mi líbí, máme dobrou partu, tréninky jsou taky super. V přípravě mě zbrzdilo zranění, takže jsem rád za každou minutu, co můžu nastoupit," přesvědčoval Matula.

Odchovanec Zbrojovky nastupoval za rezervní tým brněnského družstva ještě v minulém ročníku, v létě kývl na angažmá v rakouském Großkrutu, kde vydržel půlrok. „ V A týmu Zbrojovky se mnou nepočítali, v B týmu už jsem byl dlouho a měli o mě velký zájem v Rakousku. Chtěl jsem si vyzkoušet něco nového v zahraničí, bylo to relativně blízko hranic a figurovalo tam i pár kluků z Česka. Zkušenost to byla dobrá, ale i kvůli škole jsem se rozhodl po půlroce vrátit," vysvětloval Matula.

Ačkoliv jej v zimě vábily i celky z vyšších rakouských soutěží, rozhodl se pro angažmá v Rosicích, které patří ke špičce třetí ligy. „Znal jsem pana Čejku (Petra Čejku - ředitele klubu - pozn.red.), který mě dřív trénoval ve Zbrojovce. Byl jsem i na pár trénincích na zkoušku a líbilo se mi zázemí a tréninky, takže jsem se rozhodl pro Rosice," netajil důvody svého rozhodnutí pro Rosice Matula.

V klubu na Brněnsku by se chtěl pořádně prosadit. Stejně jako celý A tým ale zatím na jaře na gól ve třetí lize čeká. Rosice prohrály úvodní dva duely jarní části sezony s Baníkem Ostrava B a Hodonínem a nevstřelily ani gól. „Herně to nebylo špatné, bohužel jsme nedokázali proměnit šance a dovést zápasy k vítězství, na tréninku makáme, tak doufám, že se to co nejdřív obrátí," toužil mladý kanonýr.

Třeba se o první rosickou branku jara postará právě on. Díky sebevědomí nabitému čtyřgólovým zápase v B třídě. „Pro moje sebevědomí je určitě dobře, když se člověk do šancí dostane a promění je," uzavírá Matula.