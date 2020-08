Ofenzivní záložník Ševčík naskočil do soutěžního utkání v rezervě poprvé. „V týdnu trénuji s áčkem a občas se asi ukážu i na jeho lavičce, když někdo vypadne, ale hrát budu spíš s béčkem, abych měl herní vytížení,“ vysvětlil Ševčík, který jako kapitán přispěl první brankou v A týmu Zbrojovky k vítězství 2:0 v přípravném utkání proti Sigmě Olomouc.

Mladý fotbalista Zbrojovky v prvním poločase zamířil z přímého kopu těsně vedle brány a Marek Mach trefil tyč. „Do defenzivy jsme utkání odjezdili, ale chyběla nám nástavba směrem dopředu, v předfinální části jsme hodně ztráceli. Měli jsme asi jen tři šance,“ pravil brněnský kouč Martin Maša.

V jeho týmu je nejstarší hráč dvaadvacetiletý útočník Martin Kroutil, který v utkání odehrál čtyřiadvacet minut. „Střetla se dvě rozdílná mužstva. Máme mladé kluky a potkali jsme zkušený mančaft. Hráči se musí co nejdřív proti zkušenějším borcům obouchat. Chybí nám lehkost z přípravy, kdy jsme se dostávali do šancí, teď hrajeme, jako by nás svazovala tíha mistrovského utkání,“ zdůraznil Maša.

Lanžhot hrál organizovaně. „Ze začátku jsme chtěli napadat vysoko, ale chyběli nám typologičtí hráči, kteří by to zvládli, hráli tam kluci, kteří dlouhodobě netrénovali. Pak jsme změnili hru, čekali jsme na brejkové situace, které nakonec přišly, bohužel jsme je neproměnili,“ litoval utkání lanžhotský kouč Jozef Dojčan, slovenský trenér se zkušenostmi z mužských týmů Senice, Skalice a naposledy Petržalky.

Útočník Roman Sabler neproměnil samostatný únik na gólmana Vojtěcha Marka a po chybě v brněnské obraně minul branku ve vápně osamocený Jan Bartoš. „Přijeli jsme k jednomu z hlavních aspirantů na postup a k výbornému týmu. Navíc jsme byli v oslabené sestavě, protože máme vykartované i zraněné hráče, bylo nás jedenáct do pole, ale přesto jsme odehráli slušný zápas,“ komentoval Dojčan.

Jeho svěřenci se po bezbrankové remíze s Hodonínem neprosadili ani proti Zbrojovce. „Chybí nám klid v koncovce. Zápasy se rozhodují v šestnáctce, v té naší jsme byli opravdu dobří, ale v soupeřově zbrklejší. Potřebujeme góly,“ zmínil Dojčan.

Rezerva Zbrojovky si po utkání s Břeclaví připsala druhou remízu v řadě. „Máme na mnohem víc, nehráli jsme extra krásný fotbal, ale šance byly na naší straně,“ líčil Ševčík.

Zbrojovka Brno B - Lanžhot 0:0

Rozhodčí: Jakub Galář, Michal Gasnárek, Pavel Budovič, Jaroslav Káňa. Žluté karty: Mach, Rogožan, Jambor – Bartal, Krejčíř, Otrísal. Diváků: 350.

Zbrojovka B: Marek – Papež, Žalud, Kamenský, Pyš, Jambor, Mach (64. Matula), Šmíd (70. Rogožan), Ševčík (66. Kroutil), Lhotecký, Slunský (K) (83. Purrini).

Lanžhot: Klimeš – Otrísal, Hílek (K), Simandl (68. Bartoš), Ciprys, Sabler, Kleiber, Bárta, Bartal, Včelka (89. Pidruchnyi), Krejčíř.