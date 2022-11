Není snad pamětníka skutečnosti, že v divizní soutěži jsou na dvou čelních místech brněnské kluby. „Věděl jsem, že i jako nováček za otloukánka rozhodně nebudeme, ale druhá příčka je obrovským překvapením a dosud největším úspěchem bohunického fotbalu. Za to hráčům a trenérům patří veliký dík,“ netají se radostí předseda klubu Lubomír Němec.

Bohuničtí vstoupili do divize výhrou s Lanžhotem a v dalších utkáních se jim dařilo především na hřištích soupeřů. Na domácí půdě ze sedmi zápasů vytěžili dvanáct bodů, ze šesti zápasů venku však získali o tři body víc. „Chtěli jsme být štikou soutěže, u našich hráčů si cením týmovosti, charakteru a přístupu, to se projevilo ve všech zápasech. Na domácím hřišti jsme se proti zataženým obranám soupeřů těžko prosazovali, na hřištích protivníků, kde domácí otevírali hru, jsme to brankově dokázali využít,“ říká bohunický trenér Zdeněk Partyš.

Mužstvo se opíralo o výkony brankáře Dominika Kunického, ten má i dobrou kopací techniku a často zakládá i útoky pro spoluhráče. Obranu dirigoval takřka bezchybný kapitán Marek Král, výkonem vedle něho roste devatenáctiletý Adam Krejčí, který pro zranění v závěru podzimu chyběl. Z nově příchozích hráčů splnil naděje univerzální zadák Daniel Řeřucha.

Myšlenku hře dávají ve středové řadě klíčoví, kreativní hráči David Bednář a Ivan Lacko a střelecky se dařilo Nikolasovi Burčíkovi, autoru osmi gólů. „Na vyšší soutěž jsme se brzy dokázali adaptovat, osmkrát jsme dokázali vyhrát a ani ve dvou prohraných zápasech s Tasovicemi a Startem nás soupeři výrazněji nepřehrávali,“ dodává Partyš.

V listopadu bude tým v lehkém tréninku, zimní přípravu zahájí 15. ledna na domácí umělce. „Přípravné zápasy budeme hrát především s třetiligovými mužstvy Rosic, Blanska či Hodonína, hráče čeká i soustředění v Lednici,“ doplňuje Partyš a ještě přidává nepříliš radostnou novinku: „Jarní domácí zápasy neodehrajeme na domácím hřišti, ale na jiném stadionu, o jehož místě se v současnosti jedná. Důvodem je položení nového hybridního trávníku. Ztrácíme tak domácí prostředí, ale i když to nebude lehké, pokusíme se s tím vyrovnat,“ optimisticky míní kouč Partyš.

ZDENĚK STANĚK