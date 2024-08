Pro předplatitele

Na konci jara kuřimští fotbalisté oslavili postup do vyšší soutěže, v sobotu už je čeká úvodní kolo čtvrté ligy proti Bohunicím. | Video: Deník/Jakub Tručka

Zdeněk Staněk dnes 15:40

Na konci jarní části uplynulé sezony se v Kuřimi fotbalisté a jejich příznivci zaradovali. Po nekonečných devětadvaceti letech se dočkali kýženého postupu, teď už do čtvrté ligy. Před dvěma roky jim postup vyfoukly Bohunice, loni postoupilo béčko Líšně a celek z Brněnska smolně přišel i o postup ze druhého místa. Třetím rokem se to podařilo, svěřenci trenéra Svatopluka Habance to dokázali. Hlavní postava a tvůrce tohoto úspěchu však už u působení ve vyšší soutěži nebude.