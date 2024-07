„Beru to jako posun. Trénoval jsem mládež a i když jsem koučoval v nižších soutěžích, tak to bylo jako hrající trenér. Tohle je poprvé mezi muži, co budu vyloženě trenér a ukáže se, jestli mám na to trénovat chlapy, nebo se vrátím do mládeže. Jdeme do nové soutěže s pokorou, ale nejsme ustrašení. Kádr je kvalitní a vhodně jsme ho doplnili," pravil bývalý hráč Zbrojovky Brno, Trenčína, Slovácka nebo tureckého Denizlisporu.