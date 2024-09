Od losu, který se uskutečnil minulý týden, mají Kuřimští v kalendáři zakroužkovanou středu 25. září. Právě v tomto termínu od půl páté odpoledne totiž jihomoravský klub změří síly se Slováckem. „Určitě jsme ve druhém kole chtěli zvučného soupeře. V osudí byly i jiné zajímavé kluby, ale jsme moc rádi, že je to zrovna Slovácko. I třeba proto, že jeho fanoušci patří mezi umírněné,“ podotýká Peřina.

Kuřim si účast v letošním ročníku MOL Cupu zajistila postupem do čtvrté ligy, začínat však musela už v prvním předkole. Odvalila ale už tři soupeře a nyní ji čeká mimořádná odměna. „Po utkání s československou reprezentací to bude druhý nejvýznamnější zápas v historii klubu. Přípravy jsou už v plném proudu,“ usmívá se klubový předseda.

Velký zápas si však zároveň žádá mimořádné přípravy. S nimi Kuřim začala téměř ihned po dokončení losování. „Musíme mít hlavně zajištěnou dopravu a parkování. To znamená, že je třeba domluvit částečné uzavírky některých ulic u stadionu. Dále je nutné zajistit posílenou pořadatelskou službu a občerstvení na větší úrovni, než je zvykem,“ popisuje Peřina.

Velkou otázkou byla situace ohledně vstupenek. Kuřim nakonec omezila kapacitu na dva tisíce diváků, dospělí zaplatí za lístek 200 korun, senioři a děti od osmi do patnácti let o stokorunu méně. „Otázku divácké kapacity jsme řešili i na městě. Je to mimořádná akce, která si žádá bezpečnostní opatření. Stadion má určitou kapacitu, nemůžeme jej nafouknout,“ vysvětluje kuřimský funkcionář.

Vstupenky bude možné pořídit v předprodeji u vybraných klubových funkcionářů či ve Společenském a kulturním centru Kuřim. „Distribuci i počet vstupenek jsme řešili opravdu dlouho. Musíme ale brát v potaz situaci, která tady je. Jsme amatérský klub a nemáme zázemí a podmínky, aby nám tady chodilo tolik lidí na zápasy. Také je třeba vytvořit důstojné zázemí pro Slovácko, protože naše prostředí samozřejmě není na profesionální úrovni,“ pokračuje Peřina.

Příznivci se však kromě fotbalového utkání domácího poháru mohou těšit i na doprovodný program. „Bude mít především společenský přesah. Plánujeme například to, že děti půjdou s hráči na slavnostní nástup, pak chystáme poděkování bývalému trenérovi panu Habancovi,“ nastiňuje předseda.

Hlavní však stále zůstává sportovní stránka. A celek ze čtvrté ligy proti jasnému favoritovi rozhodně nechce působit ustrašeným dojmem. „Pro některé hráče to bude životní zápas, očekávám skvělou kulisu. Kluci budou moct hrát bez jakýchkoliv zábran, bude to pro ně příležitost se ukázat. Určitě nechceme hrát nějakého zanďoura a čekat v deseti lidech před vápnem,“ doplňuje Peřina.