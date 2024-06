Nebývá příliš zvykem, aby klub po postupové sezoně musel řešit trenérskou otázku. Kuřim to však po ochodu Habance do třetiligového Ústí potkalo. „Bylo to docela rychlé, čtrnáct dní před koncem sezony jsme se s panem Habancem domluvili, že nás opustí. Určitě bychom rádi zůstali ve složení, v jakém jsme byli, ale bohužel nabídka z Ústí pro nás byla tak silným soupeřem, že jsme jí nemohli konkurovat,“ popsal Peřina.

Tomáš Abrahám se ve Zbrojovce věnoval mládeži, nyní míří do role hlavního kouče Kuřimi.Zdroj: FC Zbrojovka BrnoVítěz krajského přeboru tak rychle musel začít monitorovat situaci na trenérském trhu, nakonec se dohodl s pětačtyřicetiletým Abrahámem. „Byli jsme moc rádi, že jsme se s ním takhle narychlo domluvili. Hlavní pro nás byly jeho morální a lidské vlastnosti. Má už trenérské zkušenosti, vedl akademii, navíc za něj mluví jeho hráčská kariéra. A také má chuť pracovat s naším kádrem,“ podotkl kuřimský předseda.

Bývalý defenzivní záložník si na sklonku aktivní kariéry vyzkoušel roli hrajícího trenéra v Rakousku, následně se usadil ve Zbrojovce, kde se věnoval mládeži.

I to jej pasovalo do role ideálního nového trenéra pro Kuřim. „Nejdůležitější pro nás bylo, aby se jednalo o kouče, který lidsky zapadne do našeho klubu, nadále se hodláme držet v kolejích jako dosud. Chceme pracovat s mladými kluky, které tady máme, a na novém trenérovi bude, aby je dokázal posunout. Věřím, že tím vzroste kvalita celého týmu,“ předesílá Peřina.

Na začátku července tak Abrahám zahájí s kuřimským mužstvem přípravu na nováčkovskou sezonu v divizi D. „Rádi bychom se pohybovali v klidném středu tabulky. Máme za sebou fantastickou sezonu, ale je nám jasné, že na to se v divizi nedá navázat stejnými výsledky. Tým ale kvalitu má, věříme mu, takže bychom se chtěli připravovat na další kroky,“ nastínil funkcionář.

Klubové vedení nyní čekají debaty s novým trenérem o posílení kádru, které ale bude jen minimální. „S posilováním musíme být opatrní, myslím si totiž, že když kádr takovým způsobem ovládl krajský přebor, tak má kvalitu. I po novém trenérovi chceme, aby pracoval s mužstvem, které tady je. Samozřejmě nějaká změna bude, ale určitě se nebudeme pouště do velkého nakupování,“ ujistil Peřina.

Kuřim totiž plánuje hlavní mužstvo postupně doplňovat i z vlastních zdrojů, těžit může z kvalitní práce s mládeží.

Například dorostenci celku z Brněnska v nedávno skončené sezoně také oslavili postup do divize. „Z toho máme obrovskou radost. Celý klub dobře funguje, máme tady spoustu mládežnických trenérů a postup dorostu do divize je dalším vyvrcholením naší práce. Když tomu věnujete tolik práce a energie, tak se vám to pak vrátí. V historii klubu to byla asi dokonce nejúspěšnější sezona,“ dodává.