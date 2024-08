Brňané v létě přišli o nejlepšího kanonýra Petera Juritku, který se vydal do slovenské Podbrezové nebo Otu Kohoutka, ten pro změnu vyrazil do Nizozemska. Pryč je taky David Džavoronok a František Kluska, z hostování se ale k týmu vrátili Damián Strnad a Lukáš Kos, připojilo se navíc kvarteto talentovaných dorostenců, mezi nimi třeba David Polášek.

Výraznými tvářemi týmu jsou také sedmnáctiletí Danielové Polák se Švancarou a o rok starší Večeřa, kteří se většinu přípravy chystali s A týmem Zbrojovky a naskočili taky do přípravných duelů.

Švancara dokonce na poslední minuty úvodního utkání A týmu v Jihlavě okusil poprvé i druhou ligou. „Myslím, že máme víc hráčů, kteří si zaslouží pozornost, Švanci je zajímavý tím, že má za otce bývalého ligového fotbalistu (Petra Švancaru - pozn. red.), ale já bych to nechtěl selektovat. Jsou tam i další skvělí hráči. Kluci mají talent, ale adaptace na mužský fotbal trvá, takže to není tak, že by hned přecházeli do áčka," pověděl brněnský kouč.

Část hráčů z B týmu v první polovině každého týdne trénuje s A mužstvem, právě na propojení obou družstev si management Zbrojovky zakládá. „Trénujeme na sousedním hřišti, máme vedle sebe kabiny. Je to nastavené tak, že hráči v obou týmech fluktuují. Když áčko potřebuje, tak přijde na trénink třeba pět až šest kluků od nás," pověděl Zúbek, který se zkraje každého týdne účastníků také tréninků A družstva.

Podle něj nehrozí, že by v A týmu panovala vzhledem k současným výsledkům špatná nálada, která by se přenášela na hráče béčka. „Nazval bych to tak, že atmosféra je pracovní. Co se týče prohry áčka Zbrojovky 1:6 s Varnsdorfem, tak nás všechny mrzí, jak to dopadlo, ale furt jsme ve fázi, když se buduje obrovským způsobem jiný styl hry. Ale že by kluci z béčka vnímali, že áčko zrovna prohrálo, když jdou na tréninky, tak to ne. Pro ně je to cenná zkušenost, že si zatrénují s lepšími, rychlejšími a silnějšími kluky," zdůraznil Zúbek.

A jaké jsou ambice béčka Zbrojovky v nováčkovské sezoně? „Chceme se adaptovat na vyšší soutěž, abychom tam mohli zapracovat hráče z dorostu, kteří naberou zkušenosti z mužským fotbalem. Chceme proto hrát v klidu a nestrachovat se o záchranu, protože to by jim mohlo bránit v rozvoji," zmínil Zúbek.

O možnostech týmu napoví i první domácí zápas, v němž jeho svěřenci v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne stanou na hřišti v Bystrci proti ambicióznímu Zlínsku.

Zbrojovka Brno B

Brankář: Michal Hložánek (2006), Ondřej Prodělal (2005).

Obránci: Filip Hajnovič (2006), Jan Jahůdka (2005), Lukáš Kříž (2005), Dominik Peška (2001), Jakub Podkalský (2006), Damián Strnad (2004), Ondřej Šlapanský (2004), Zdeněk Toman (2005), Benjamin Vit (2003).

Záložníci: Vojtěch Šmid (2001), Martin Hložánek (2006), Filip Hlucháň (2004), Adam Hříba (2005), Filip Hübel (2005), Vladimír Kolečkář (2004), Lukáš Kos (2004), Pavel Kučera (2005), Daniel Polák (2006), David Polášek (2006), Peter Štepanovský (1988).

Útočníci: Martin Černý (2005), Erik Dirda (2005), David Pavlík (2004), Oldřich Pragr (2003), Daniel Švancara (2007), Filip Večeřa (2006).

Trenér: Marek Zúbek, asistenti: Peter Štepanovský (hrající), Karel Kroupa, Vlastimil Hrubý (trenér brankářů), Josef Hron (trenér brankářů), vedoucí mužstva: Libor Došek.

Přišli: Damián Strnad (návrat z hostování), Lukáš Kos (návrat z hostování), Erik Dirda, Jan Jahůdka, Jakub Podkalský, David Polášek (všichni dorost)

Odešli: Ota Kohoutek (Nizozemsko), Peter Juritka (Podbrezová), David Džavoronok (neznámo), František Kluska (Velká Bíteš)