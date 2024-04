Přestože derby hlavních mužstev je ve druhé lize naplánované až na květen, i v tom divizním nechyběly zápal a emoce. Hlavně první půle přinesla hned několik vyhrocených momentů, do křížku se dostali například Potočný s Rolinkem.

Lépe z duelu vyšel ofenzivní hráč Zbrojovky, který jedinou brankou utkání rozsekl. „Líšeň pro nás byla těžkým soupeřem. Hrají za ni výborní mladí kluci, kteří mají sílu na balonu. Jsme spokojení, ale měli jsme šance na to, abychom se nemuseli strachovat až do konce,“ připomněl kouč domácích Lukáš Kříž.

Pro líšeňské béčko šlo teprve o druhý zápas, do kterého nastoupilo pod novým koučem Josefem Mazurou. Po výhře nad Velkým Meziříčím sedmašedesátiletý stratég poprvé musel kousat porážku. „Za čtrnáct dní nejde tým poznat, zatím je to stále o seznamování. Naštěstí mám okolo sebe lidi, kteří mi pomáhají a vedou to tady dobře,“ podotkl Mazura.

Jeho svěřenci byli v neděli od úvodních minut pod tlakem, Zbrojovka mnohem častěji držela míč na kopačkách. Už v patnácté minutě otevřel skóre Potočný, domácí se následně dostávali do dalších obřích příležitostí, které ale trestuhodně zahazovali. „Takové zápasy hrajeme často. Vytvoříme si spoustu šancí, pak soupeři stačí jedna a hned dá gól. Měli jsme vést 2:0 a byl by klid. Závěr byl hektický, kluci to ale naštěstí vzadu uskákali,“ rekapituloval Kříž.

Lanžhot přišel v Meziříčí o vedení. Před bitvou se Zbrojovkou překvapivě prohrál

S přibývajícími minutami se totiž i líšeňská rezerva dostávala do zajímavých pozic, v závěru domácí přimáčkla před pokutové území. Na vyrovnání ale nedosáhla. „V prvním poločase byl soupeř o hodně lepší, poté se utkání trochu vyrovnalo. Škoda, že jsme dostali docela brzo gól. Také jsme měli své příležitosti, mohlo to skončit 1:1,“ přemítal Mazura.

Hostům po prohře uteklo třetí Nové Město na Moravě na rozdíl tří bodů, naopak u B týmu Zbrojovky panovala dvojnásobná spokojenost. Lanžhot totiž překvapivě padl ve Velkém Meziříčí, Brňané tak mají na čele už šestibodový náskok. „Nejlepší možná varianta. Příští víkend hrajeme v Lanžhotě, když zvítězíme, tak už to bude dobré,“ doplnil Kříž.