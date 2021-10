Z osmi úvodních zápasů vydolovala třináct bodů za čtyři vítězství a jednu remízu. „Kdyby nám někdo před startem soutěže nabídl takové umístění, určitě ho bereme. Mohli jsme ale získat i o nějaký bod víc, třeba poslední zápas mi trochu kalí radost,“ řekl břeclavský kouč Vladimír Malár.

Jeho svěřenci padli v minulém kole na hřišti aktuálně sedmé Bystřice nad Pernštejnem 0:1. „Měli jsme herní převahu, ale neproměňovali jsme gólové šance a nakonec dostali hloupý gól. Smolná prohra,“ litoval bývalý prvoligový útočník.

Břeclavští tak po pětigólové smršti proti poslední Polné vyšli střelecky naprázdno. „V prvních dvou zápasech jsme dali šest branek, pak ale přišli kvalitnější soupeři jako Lanžhot nebo Havlíčkův Brod, už nás nepodcenili, protože jsme měli nějaké body a byli v popředí tabulky. Nicméně třeba v Brodě jsme měli další dvě možnosti ke vstřelení gólu, ale máme ještě mladý mančaft, někteří z hráčů se ještě sžívají s dospělým fotbalem a takové věci se daly čekat,“ podotkl Malár.

Ten se v zápasech nespoléhá pouze na jednoho kanonýra. Nejlepším střelcem týmu je zatím Matěj Kristoň se čtyřmi zásahy, o branku míň vstřelil Martin Opina a dvě trefy si připsali Jakub Fiala a Daniel Malůšek. „Jsem přesvědčený, že je lepší mít víc hráčů, kteří dokáží být pro soupeřovu obranu nebezpeční, protože pak jsme pro ostatní mužstva nečitelní,“ poznamenal Malár.

ÚTOČNÁ HROZBA

Naopak nejbližšího soupeře břeclavských fotbalistů táhne gólově především Martin Holek. Devětadvacetiletý útočník Hodonína zaznamenal v osmi zápasech čtrnáct branek. „Není to pro mě překvapení, znám ho už delší dobu, usiloval jsem o něj a jsem rád, že se mu ten restart podařil. Je dobře, když mu to tam padá, ale není to jen o Martinovi. Do koncovky se zapojují i ostatní hráči,“ pravil hodonínský kouč Pavol Švantner.

Na bývalého forvarda Slovácka, Baníku Sokolov nebo Blanska se Malárovi svěřenci pečlivě chystají. „Čtrnáct gólů je úctyhodné číslo, to je bez debat. V žádném případě ho ale nenecháme běhat po hřišti a dávat branky. Řešíme nějaké možnosti, jak se s ním vypořádáme, osobku na něj určitě hrát nebudeme, ale v určitých prostorech si na něj dáme pozor,“ hlásil Malár před zápasem s Hodonínem, který se odehraje v neděli v Břeclavi od půl jedenácté dopoledne.

Hodonínští se v této sezoně spoléhají především na ofenzivu. V osmi zápasech nastříleli soupeřům třicet branek. Naposledy Havlíčkův Brod udolali po výsledku 3:2. „Jdeme do každého utkání vyhrát a máme sílu nahoru, díky Holkovi jsme produktivní, chceme od první minuty vstřelit branku a je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Přesto to není jen harakiri, máme i dobrou organizaci hry dozadu, ale snažíme se, aby se fotbal líbil lidem,“ zdůraznil Švantner.

Jeho tým se nyní nachází na druhém místě, ze kterého na vedoucí rezervu Zbrojovky ztrácí tři body. „O jejích kvalitách jsme věděli už z loňského ročníku a její výsledky mě nepřekvapují. Za mě to je hlavní kandidát na postup, ale staráme se hlavně o sebe, nějak to dopadne. Momentálně sice vnímáme zápasy Zbrojovky, v první řadě se však soustředíme na naše výkony,“ dodal Švantner.