Jeho svěřenci si v úvodu sezony vzali jisté časové období na aklimatizaci po postupu, poté už však stoupali tabulkou a vyšplhali až do elitní čtyřky. „Chtěli jsem být první a jsme až čtvrtí. (smích) Ale ne, jsme nováčci, takže si vážíme toho, kde jsme. Je to o tvrdé práci a o pomoci kluků z áčka, kdybychom je v některých těžkých zápasech neměli, tak bychom je vítězně nezvládli,“ podotýká Kugler.

Zatímco v úvodních osmi podzimních kolech líšeňské béčko slavilo výhru jen třikrát, následně přišel naprostý zvrat. Mladý tým v závěrečných sedmi kolech už pouze jednou nebral všechny body. „Stabilizoval se tým i základní sestava, v úvodu za nás nastupovali i někteří hráči, kteří v průběhu podzimu odešli. Pak si to sedlo, sehráli jsme se i s klukama z áčka, kteří nám chodili pomáhat, a ve všem už jsme byli lepší. Je to prostě nevýhoda B týmů, že je v nich vždy velká fluktuace hráčů,“ popisuje líšeňský stratég.

Ten však zároveň dodává, že na tom jeho tým mohl být i lépe, přičemž ho mrzí především právě některé výsledky z první poloviny podzimu. „Jsem zvyklý vyhrávat zápasy, chtěli jsme zvítězit i s béčkem Zbrojovky, s Lanžhotem nebo v Humpolci. Tam je třeba hledat chyby. Ale je jasné, že na začátku sezony bychom čtvrté místo po podzimu brali,“ ujišťuje Kugler.

Prozatímní čtvrtá příčka navíc vypadá jako naprosto zasloužená pozice. Rezerva druholigového mužstva má totiž čtvrtý nejefektivnější útok a pátou nejlepší obranu. „Když se dívám na vršek tabulky, tak si myslím, že je naprosto spravedlivé, jak jsou týmy seřazené. První béčko Zbrojovky, druhý Lanžhot, třetí Vrchovina a pak my, takhle přesně byly na podzim rozložené síly,“ hodnotí bývalý lodivod Rosic nebo Blanska.

V krajském přeboru bude na jaře tuhý boj o postup mezi třemi týmy

V létě se kádr líšeňského B týmu ještě omladil, funguje tak nyní jako juniorka s cílem vychovávat nadějné talenty pro hlavní mužstvo. Někteří hráči od tohoto přesunu už nejsou úplně daleko. „Určitě si myslím, že někteří hráči mají nakročeno k tomu, aby brzy nakoukli do A týmu, v tomhle je hodně vidět, jak nám pomáhá hrát vyšší soutěž,“ oceňuje Kugler postup vybojovaný v minulé sezoně.

Přestože po rušném létě mladému týmu chvíli trvalo, než si na sebe zvykl a sehrál se, i v zimním období opět přijdou změny v mužstvu. „Změny budou, přijde k nám třeba pět hráčů z dorostu, které zapojíme hned od úvodu přípravy, aby se co nejdřív posunuli. Uvidíme, co z toho vznikne, budou to mít hodně těžké, ale vidím v nich jejich kvality,“ nastiňuje trenér.

Jelikož i divizi čeká dlouhá zimní přestávka, schází se jeho tým k tréninkům až do konce listopadu. Následně se k přípravě na jaro vrátí od ledna, pozornost bude věnována právě i talentovaným nováčkům v mužstvu, kteří do něj přejdou z dorostu. „Bude to pro ně těžké se adaptovat na dospělý divizní fotbal. Třeba zápasy se Ždírcem nebo Speřicemi to ani žádný fotbal není, to už spíš směřuje k nějakému úpolovému sportu,“ dodává Kugler.