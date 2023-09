Hlavní fotbalová mužstva dvou nejlepších brněnských celků změří své síly ve druhé lize až na konci října, B týmy už ale mají svůj vzájemný souboj za sebou. Rezervy Líšně a Zbrojovky se utkaly v neděli na hlavním stadionu klubu z východu Brna, duel dvou nováčků divize D nakonec vyzněl lépe pro hosty, kteří otočili skóre a zvítězili 3:2.

Fotbalisté rezervy Zbrojovky (v červeném) jsou zatím v novém ročníku divize D stoprocentní. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Kicl

Béčko Zbrojovky zatím po přesunu do divizní skupiny D neztratilo ani bod, svou dominanci potvrdilo i v Líšni. Tam se ale pořádně nadřelo, v utkání dvakrát muselo dotahovat, nakonec však svěřenci kouče Lukáše Kříže ve druhé půli dokázali otočit skóre. „Je to velká škoda, protože to byl remízový zápas. Dvakrát jsme vedli a nakonec utkání ztratili kvůli nekoncentrovanosti při gólech soupeře. To se na takovéto úrovni nemůže stávat,“ zlobil se líšeňský kouč Michal Kugler.

Ten do utkání postavil výrazně obměněný tým, v základní sestavě totiž naskočilo hned sedm hráčů, kteří se pravidelně objevují v nominaci A týmu. Posílená byla i rezerva Zbrojovky, za kterou nastoupili Nicolas Martinek a Josef Divíšek. „V B týmu je přibližně deset kluků, takže jsme domluvení, že hráči s menším vytížením v áčku se k nám chodí rozehrát. Jsem rád, že si takhle pomáháme, protože na konci jde vždy hlavně o výsledek hlavního mužstva. My ale taky chceme vyhrávat,“ ujistili Kugler.

Derby béček přilákalo pěknou návštěvu, na utkání dorazilo 350 diváků. Ti viděli z obou stran zajímavý fotbal. „Na utkání jsme se ani nechystali nějak speciálně. Když hrajete domácí derby, tak je to vždy trochu jiný duel, ale větší tlak jsem na sebe necítil. Větší nervozitu jsem zaznamenal možná u kluků, kteří jsou trvale součástí béčka,“ popsal domácí lodivod.

V ofenzivně laděném utkání hrály velkou roli právě posily z hlavních mužstev. Líšeňský Adam Vlasák načal skóre v sedmadvacáté minutě, hosté odpověděli už po osmi minutách po trefě Davida Pavlíka.

Domácí nováček šel do vedení i ve druhé půli, kdy se pár desítek vteřin po jejím začátku prosadil Matyáš Ferlay. Zbrojovka si ale připravila dvě rázné odpovědi, které zápas rozhodly. Na 2:2 vyrovnával Martinek, vítězný gól si v pětašedesáté minutě připsal Divíšek.

Napínavý závěr přinesl i červenou kartu, kterou těsně před koncem viděl hostující Peter Štepanovský. Domácí už však vyrovnat nedokázali. Zbrojovka tak i po pátém kole zůstává suverénní, o skóre vede divizní tabulku před Lanžhotem. Právě s ním se utká v neděli ve šlágru nadcházejícího víkendu.

Líšeňská rezerva zatím drží osmou příčku s bilancí dvou výher a tří porážek. „Je dobře, že hrajeme divizi, protože kluci se zase mohou učit lepšímu fotbalu, je to přeci jen trochu jiná úroveň než krajský přebor. Třeba ve Velkém Meziříčí to od nás byla jízda, tam jsme předvedli krásný výkon,“ připomněl Kugler nedávnou výhru 3:0.

Líšeň B - Zbrojovka B 2:3

Poločas: 1:1.

Branky: 27. Vlasák, 47. Ferlay - 35. Pavlík, 58. Martinek, 65. Divíšek.

Rozhodčí: Labaš – Vejtasa, Matulík.

Žluté karty: Aldin, Dostálek – Martinek.

Červená karta: 89. Štepanovský.

Diváci: 350.

Líšeň B: Modlitba – Pašek (65. Daněk), Červík (84. Guttler), Mezera, Toczyski – Rudyk – Vlasák, Weber (65. Horký), Svoboda (74. Dostálek), Aldin – Raab (46. Ferlay).

Zbrojovka B: Hložánek – Strnad, Šlapanský, Divíšek, Vit – Šmíd – Kolečkář (46. Gaszczyk), Martinek, Štepanovský, Pragr (90+2. Peška) – Pavlík (84. Kluska).