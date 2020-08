Stal se jediným střelcem Startu a oba góly vstřelil z penalty. „Zvolil jsem dvě různé varianty. Poprvé jsem střílel nártem doleva po zemi, podruhé doprostřed,“ líčil brněnský kapitán.

První gól vstřelil v šestnácté minutě, jenže v závěru první půle pak zavinil pokutový kop, z něhož vyrovnal Čestmír Vitásek. Pět minut po přestávce pak tentýž hostující fotbalista poslal Žďár do vedení.

Příležitost ke srovnání skóre se naskytla Startu opět z penalty, jenže Matyskovi se do ní zrovna nechtělo. „Na první jsem si věřil, ale jak jsem zavinil penaltu pro Žďár, měl jsem to pak v hlavě. Ptal jsem se útočníka Petra Musila, který je určený jako druhý, zda chce kopat. Nechtělo se mu, takže jsem to vzal na sebe a naštěstí jsem ji proměnil. Aspoň jsem trochu smazal tu zaviněnou penaltu,“ oddechl si brněnský záložník.

Potom už se stav nezměnil a hosté si odvezli remízu. „Za bod zvenku jsme rádi, protože na Startu moc týmů v sezoně bodovat nebude.I těch pokutových kopů pro domácí tým bude zřejmě dost,“ rýpl si trenér Žďasu Petr Nedvěd.

Start Brno - Žďár n. Sázavou 2:2

Poločas: 1:1. Branky: 16. a 72. Matyska (obě z pen.) – 39. Vitásek (pen.), 50. Vitásek. Rozhodčí: Rygl – Jahoda, Soukal. ŽK: Matyska – Jícha, Hajný, L. Trojánek, Henzl, Vokoun, Šindelka. Diváci: 290.

Start: Matiášek – Avdič, Svoboda, Smejkal, Gruber (68. Knos) – Ryšavý, Doubravský, Crha (53. Kříž), Matyska, Kolařík – Musil.

Žďár: Hajný – Fiala (82. Šindelka), Peňáz, Vitásek, Kunstmüller (55. Henzl),L. Trojánek, T. Trojánek, Švoma (90. Klouda), Sodomka, Severa, Kovář (77. Vokoun).

Po vývoji duelu je však spokojený. „Herně bylo k vidění vyrovnané utkání, na šance jsme možná měli mírně navrch. Vzhledem k prostředí i tomu, co se v Brněv zápase odehrávalo, si vybojované remízy hodně cením,“ doplnil Nedvěd.

Kapitán Startu ocenil výkon soupeře. „Žďár nás překvapil, připravil se. Mysleli jsme, že hosté zalezou a budou hrát na bod, ale první minuty nás presovali a nenechali hrát, což nás zaskočilo. Bylo taky vidět, že v základní sestavě jsme měli asi šest nových kluků. Ještě chce asi čas, než si vše sedne, musíme to dopilovat,“ poznamenal Matyska.

Mezi novými tvářemi mužstva čněl bosenský stoper Muamer Avdič, který přišel z třetiligového Znojma. „To je velká posila, zkušený borec, který má i druholigové starty. Pomůže nám v defenzivě, je na hřišti cítit, mluví, organizuje. Mladíci ze Zbrojovky zase naši hru oživí, budeme hrát běhavější fotbal než minulý rok. Máme hodně nových kvalitních kluků ze třetí ligy a ještě o jednom se mluví. Posily se jeví dobře,“ liboval si kapitán Startu.

Po loňském podzimu divize D kvůli pandemii koronaviru skončila, brněnskému celku patřila sedmá pozice. „Uvidíme, jak chytneme začátek sezony, ale chceme hrát aspoň do pátého místa. Střed tabulky je pro nás málo, pozice na bedně by byla super,“ přemítal Matyska.