Narodil se v Bosně a Hercegovině, svou fotbalovou kariéru rozjížděl v klubu Lokomotiva Mostar. Už dlouho je ale pro něj Česko druhým domovem. Muamer Avdić už v roce 2009 oblékal plzeňský dres, následně vystřídal hned několik týmů, než se před třemi roky usadil v Brně. Od té doby hájí barvy Startu, postupně se stal i jeho kapitánem a dovedl jej k postupu do třetí ligy.

Bosenský kapitán brněnského Startu Muamer Avdić (v červeném). | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Zahrál si za Zbrojovku, Most, Viktorii Žižkov nebo Znojmo. Své zkušenosti nyní Avdić zúročuje v defenzivě Startu, kterému pomohl k historickému postupu do Moravskoslezské fotbalové ligy. „Jsou to krásné pocity. Měli jsme strašně těžkou sezonu, ale naštěstí jsme vše zvládli a povedlo se nám to,“ radoval se třicetiletý stoper.

V kádru divizního lídra se Avdić vyšvihl až do role kapitána. Startu pomáhá nejen svým defenzivním přínosem, nebezpečný je i před bránou soupeře, se šesti vstřelenými góly se řadí mezi nejlepší pětadvacítku střelců v soutěži. „Postup byl naším cílem od úvodu sezony, předseda Roman Procházka nám už v létě řekl, že se bude útočit na první místo. Uzpůsobili jsme tomu celý ročník, dřeli jsme a šli si za tím,“ vylíčil.

FOTO, VIDEO: Historický postup. Start zdolal Starou Říši a míří do třetí ligy

Po páteční výhře nad Starou Říší 3:0 je už jisté, že brněnský celek úkol splnil a míří do třetí ligy. Bosenský obránce tak svým spoluhráčům pomalu může začít předávat své zkušenosti z vyšších soutěží, ve Zbrojovce si zapsal i jeden prvoligový start, mnohem častěji pak okusil druhou českou nejvyšší soutěž, do jejíchž zápasů zasáhl hned šestaosmdesátkrát. „Třetí liga je o něčem jiném, má vyšší úroveň. Jsou v ní i béčka prvoligových týmů, doufám, že se tomu přizpůsobíme a budeme hrát dobrou roli,“ přál si.

Těšit Avdiće může i celkové skóre Startu v letošní sezoně. Brňané dali nejvíc gólů ze všech týmů, zároveň mají i nejlepší obranu a zaslouženě kralují divizi D. „Náš kádr se skládá ze šikovných fotbalistů. A hlavně vždy bojujeme jako tým, dřeme jeden za druhého a za postupem jsme si dokráčeli společně. Proto si věříme i na vyšší ligu,“ podotkl bývalý mládežnický reprezentant Bosny a Hercegoviny.

Nejvyšší fotbalová soutěž zůstane ve Zlíně. Vyškovu nepomohla rekordní návštěva

Přestože do konce divizního ročníku chybí ještě poslední kolo, Start už má za sebou i pořádné oslavy postupu. K jistotě prvního místa totiž dvě kola před koncem potřeboval už jen bod, i proto vedení brněnského celku k pátečnímu domácímu utkání připravilo bohatý doprovodný program a vyhlíželo další historický zápis.

Plán vyšel skvěle, Start soupeře z Vysočiny porazil třígólovým rozdílem a před parádní návštěvou 680 diváků mohl rovnou přebrat pohár pro vítěze. „Stačil nám bod, ale na nic jsme nečekali a šli si za výhrou. Chceme tak hrát vždy, abychom byli lepší než soupeř, hodláme být aktivní, zaměřovat se na ofenzivu. Všechno nám vyšlo, takže jsme si hned na stadionu užili větší oslavy,“ usmíval se Avdić.