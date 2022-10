O výsledku zápasu rozhodla jediná minuta, v níž padly oba góly. Nejdříve na rohový kop Davida Bednáře vyskočil nejvýš Patrik Martínek a poslal domácí do vedení. Po pár desítkách vteřin bohunický gólman Dominik Kunický podběhl vysoký míč a Matěj Vopršal do prázdné branky pohodlně vyrovnal. „Hra nám sice příliš nešla, ale místo našeho vedení 2:0 to naráz bylo 1:1 a s tím jsme šli do šatny,“ posteskl si domácí kouč Zdeněk Partyš.

Po přestávce se začali domácí ve středu hřiště prosazovat, kombinační hra se jim však příliš nedařila. I při tlaku Bohuničtí museli být na pozoru vzhledem k brejkům útočníků Ždírce. Převaha ani několik závarů před brankou hostů ke gólu nevedly a když dvě minuty před koncem střela Radima Ševčíka minula tyč, bylo zřejmé, že domácí výhry se Bohunice ani tentokrát nedočkají. „Ve druhé půli jsme ztratili střed pole, přesto si z hřiště favorita vezeme zlatý bod,“ zhodnotil Votava. Domácí kouč Partyš netajil nespokojenost. „Nebyl to pohledný zápas, ve druhé půli jsme se sice výkonem zvedli, ale v koncovce nám chybí lehkost a klid.“

ZDENĚK STANĚK