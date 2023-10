V A týmu Zbrojovky nebylo místo, Štepanovský se vrátil do béčka. Válí a studuje

Zatímco A mužstvo fotbalové Zbrojovky za svými postupovými ambicemi ve druhé lize zaostává, béčko v divizi si jde neochvějně za vytouženým posunem do třetí nejvyšší soutěže. Výraznou měrou se na tom podílí slovenský záložník Peter Štepanovský, na něhož loni v létě nezbylo místo v prvním týmu Zbrojovky. Proto pětatřicetiletý matador zamířil do slovenského druholigového celku Komárna, odkud se letos v létě do Zbrojovky vrátil jako hrající asistent trenéra Lukáše Kříže v béčku brněnského klubu v divizi D.

Peter Štepanovský je nejlepším střelcem béčka Zbrojovky. | Foto: FC Zbrojovka Brno

