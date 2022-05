Dvaadvacetiletý fotbalista, který strávil v Břeclavi dvě sezony, nastoupil proti svému bývalému celku poprvé. „Byl to pro mě speciální zápas. S několika bývalými spoluhráči se dodnes vídám i mimo fotbal,“ pravil Pluháček.

Jeho znalosti břeclavské taktiky však kouč Startu Milan Frimmel před zápasem nevyužil. „Nepřipravujeme se na konkrétního soupeře, spíš se soustředíme na naši hru. O silnějších a slabších stránkách protivníků samozřejmě víme, trenéři si je načtou z videí. Ale že by se mě před zápasem vyptávali na detaily, to ne,“ prozradil bývalý hráč Svratky, Líšně či Zbrojovky.

Fotbalisté Startu vstoupili do utkání rychlou brankou. Skóre otevřel v sedmé minutě útočník Dominik Havlín, který se prosadil již ve třetím zápase po sobě. „Dominik je typický hroťák, hodně gólový. Teď mu to tam padá, doufám, že v tom bude pokračovat dál. Známe se delší dobu, hráli jsme spolu ve Svratce. Pokud budou jeho výkony dál narůstat, divize není jeho strop. Určitě se prosadí i ve vyšší soutěži,“ předpověděl Pluháček.

Vedoucí branka hosty nakopla, naopak Břeclav se do zápasu vůbec nedostala. „Na hřišti bylo pouze jedno mužstvo, my jsme byli jenom sparing partnerem. V kabině jsem musel hodně zvýšit hlas. Bylo to snad poprvé za tu dobu, co v Břeclavi jsem. Absolutně se mi nelíbil přístup hráčů, chci, aby šlo z tribuny vidět, že na hřišti bojují,“ netajil Malár.

Trenérův poločasový proslov přinesl ovoce. Nejenže domácí zlepšili svůj výkon, v 71. minutě dokonce vyrovnali, když se prosadil Milan Skočovský. „Nemůžu říct, že jsme byli lepší, ale soupeře jsme znejistili. Dostali jsme se daleko víc do hry než v první půlce,“ pravil zkušený stratég.

Brňané si vedení vzali zpět na svou stranu čtyři minuty před koncem, trefil se Musil. Radost ze vstřelené branky však netrvala dlouho. V poslední minutě se po standardní situaci ve vápně nejlépe zorientoval Kryštof Petrásek a vyrovnal na 2:2. „Nezvládli jsme to psychicky. V minulém utkání s Havlíčkovým Brodem jsme dostali gól na 2:2 rovněž těsně před koncem. Měli jsme to v hlavách a nejspíš to sehrálo svou roli. Je to obrovská škoda, protože bychom měli o čtyři body víc a mohli jsme zabojovato druhé nebo třetí místo. Takto zůstaneme pravděpodobně čtvrtí,“ dodal zklamaně Pluháček.

Fotbalisté Startu hostí v příštím kole předposlední Ždírec, který včera remizoval 1:1 s prvním Hodonínem. Utkání se odehraje v sobotu od pěti hodin odpoledne. Sedmá Břeclav se představí už ve středu od šesti hodin večer na hřišti druhé rezervy Zbrojovky Brno.

MSK Břeclav – Start Brno 2:2 (0:1)

Branky: 71. Skočovský, 90. Petrásek – 7. Havlín, 86. Musil

Rozhodčí: Kostelník – Poláček, Vychodil

ŽK: 78. Konečný, 84. Petrásek, 90. Souchop, 90. Hloch – 30. Frimmel, 75. Kaláb

Diváci: 120

MSK Břeclav: Sova – Kříž (58. Petrásek), Hynek, Herman, Hromek (58. Konečný), Hloch, Opina, Mikáč (76. Souchop), Kristoň (76. Mysliveček), Borýsek, Skočovský (88. Borovský)

Start Brno: Smrčka – Avdić, Pluháček (72. Kaláb), Pařízek, Dovhanyuk, Sedlo, Doubravský (72. Žalud), Hubr, Smejkal, Frimmel (78. Musil), Havlín