V jarní části zatím nepoznali fotbalisté Lanžhota hořkost porážky. Nic na tom nezměnil ani nedělní šlágr jedenadvacátého kola divize D, kdy na Břeclavsko přijel první Start Brno. Utkání, kterému přihlížela necelá pětistovka diváků, skončilo remízou 1:1. „Věděli jsme, že Lanžhot má výbornou formu a v zápase to potvrdil. Nastoupilo proti nám v jarní části nejlepší mužstvo. Soupeř byl dobrý na míči, kombinačně i pohybově,“ řekl brněnský kouč Milan Frimmel.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) remizovali se Startem Brno 1:1. | Foto: Jaroslav Kicl

Pátý Lanžhot, jenž před nedělním utkáním ztrácel na první Start devět bodů, v sedmi jarních kolech ani jednou neprohrál. A přestože od úvodu diktoval tempo utkání, do vedení se dostali po nedorozumění v domácí defenzivě Brňané. Vyběhnutého gólmana přehodil v šestnácté minutě efektním obloučkem Lukáš Kaláb. „Nezačali jsme dobře, balon spíš drželi domácí. Ale po chybě soupeře jsme vstřelili úvodní branku,“ těšilo hostujícího trenéra.

Vedení lídra divize však netrvalo dlouho, bleskové vyrovnání zařídil o dvě minuty později Peter Balážik. „Jsem spokojený, že jsme odehráli jeden z nejlepších jarních zápasů. Dominovali jsme, drželi balon a vytvořili si spoustu příležitostí. Start jsme do ničeho nepustili, dali jsme si jen polovlastní gól. Z herního projevu jsem nadšený,“ chválil lanžhotský lodivod Jaroslav Hílek své svěřence.

PODÍVEJTE SE: Břeclav podruhé dostala čtyři góly. Žďár potvrdil roli favorita

Ráz zápasu ovlivnilo v šestašedesáté minutě vyloučení hostujícího Ondřeje Doubravského. „Domácí hráč šel do skluzu a Ondra nadskakoval, jenže došlápl na protihráče. Za mě jednoznačně neúmyslné, ale bohužel na něj opravdu šlápl a šel ihned ven,“ povzdechl si Frimmel.

Pětadvacetiminutovou početní převahu však domácí celek nevyužil. „Vyloučení nám paradoxně ublížilo. Řekli jsme si, že musíme být trpěliví a nesmíme jančit. Ale chtěli jsme zápas rychle zlomit a zbytečně jsme nakopávali balony. Bylo potřeba hrát kombinačně po zemi, jenže hosté se zatáhli a nepustili nás na dostřel branky,“ vysvětlil Hílek.

Většina týmů ve třetí třídě si dělá jen žízeň, říká rakvický kanonýr Bílek

Ten přiznal, že mohl na vývoj zápasu lépe zareagovat. „Uznávám, že přesilovku jsme měli uhrát líp. Možná jsme mohli z lavičky na vývoj zareagovat jinak, poslat nahoru třeba soubojového stopera a hrát vabank. Raději jsme mohli zápas prohrát, s tím, že jsme udělali pro výhru maximum, protože remíza nic neřeší. Ale na hřišti jsem měl pocit, že taktika je v daný moment správná,“ uvedl domácí kormidelník.

Jeho svěřenci by v případě vítězství ztráceli na první pozici pouhých šest bodů a drželi by postupové naděje. „Vytvořili bychom na Start větší tlak. I když jsme si v zimě přiznali, že ztráta na lídra je velká, na jaře se nám daří. Měl jsem v hlavě, že se můžeme vrátit do boje o první příčku. Na zápas jsme se dobře připravili, podali dobrý výkon, ale s bodem nejsme spokojení. Z naší jarní formy jsme měli v duelu vytěžit víc,“ mrzelo Hílka.

PODÍVEJTE SE: Hodonín s improvizovanou obranou daroval Hranicím bod

S bodem panovala větší spokojenost v táboře Startu. „Nepředvedli jsme dobrý výkon, byli jsme ustrašení. Ale je pravda, že po vyloučení jsme domácí pustili do jediné šance. Kluci závěr ustáli, za což jsem rád. Podle vývoje utkání a kvality Lanžhota musíme bod brát,“ neskrýval Frimmel.

Start drží i nadále první příčku, před druhým Žďárem nad Sázavou má však už jen dvoubodový náskok. „Pořád máme situaci ve svých rukou, budeme se snažit náskok ještě navýšit. Žďár jede taky do Lanžhota, kde to bude mít těžké. Ale každý náš zápas musíme zvládnout,“ burcoval brněnský stratég.

Sokol Lanžhot - TJ Start Brno 1:1 (1:1)

Branky: 18. Balážik - 16. Kaláb.

Rozhodčí: Nápravník - Terber, Holub.

ŽK: 59. Avdič, 91. Pařízek (Start).

Červené karty: 66. Doubravský (Start).

Sokol Lanžhot: Žúrek - Pidruchnyi, Milota, Mikúšek, Šenk - Bogdalík (64. Koprna), Totka, Krč, Balážik, Ciprys- Ravas (85. Malacka)

TJ Start Brno: Chmiel - Žalud, Avdič, Pařízek, Ryšavý (13. Sedlo), Doubravský, Hubr, R. Demeter, P. Demeter, Havlín, Kaláb (90. Okleštěk).