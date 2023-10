Když jeho tým prohrával 0:2, vzal osud duelu do svých rukou a čtyřmi góly otočil skóre.…

Naposledy jeho svěřenci v neděli doma zdolali tým Slavoj Polná 2:1, náročný trenér ale našel některé nedostatky. „V každém zápase je vždy něco, co by mohlo být lepší. Třeba proti Polné jsme hráli vysoko, aktivně presovali, ale chyběla větší odvaha. Je důležité i správně vyhodnocovat, kdy napadat a naopak kdy už přepnout do couvání,“ podotýká Kugler.