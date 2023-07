S líšeňským béčkem se tak loučí jedenatřicetiletý Miroslav Minárčik, který si zahrál třetí i druhou ligu. Odchází i šestadvacetiletý gólman Matěj Rychetský, hlavní novinkou je však konec dosavadního kapitána. „Skončil dlouhodobý kapitán a opora Radek Bohuslav, který čeká rodinu a chce se jí věnovat. Třeba se k nám ještě někdy vrátí, to uvidíme,“ podotýká trenér.

Bratři Demeterové vydrželi ve Startu jen rok. Odcházíme do Rakouska, řekl Robin

Další dva zkušenější fotbalisté sice zatím neodchází, kvůli vážnému zranění však s nimi realizační tým na delší dobu nemůže počítat. „Bohužel se nám na delší období zranili Lamine Fall a Vašek Minařík a čeká je operace,“ mrzí Kuglera.

B tým druholigového celku tak do premiérové sezony v divizi vyrazí ve velmi mladém složení. Důkazem je i to, že obě letní posily doposud hrály jen v mládežnických kategoriích. „Z dorostu pražské Slavie jsme vyskautovali devatenáctiletého středního záložníka Mustaphu Toyina, který je velice nadějným fotbalistou z Nigérie. A pak tady máme nově dvacetiletého Lateefa Olawunmiho, který je z akademie francouzského Lyonu. Hraje na pozici osmičky, je krásným a šikovným fotbalistou. Oba doteď ale hráli dorostenecký fotbal, je potřeba je nachystat na náš běhavý a rychlý styl,“ líčí stratég.

Svratka štikou krajského přeboru? Souží favority a esa zůstala. Přišel brankář

Tomu kvůli odchodům a dlouhodobým zraněním zůstal jen velmi úzký kádr, který budou o to častěji doplňovat méně využívaní hráči z A týmu. „Je to pořád tak, jak jsme to měli nastavené. Kluci z áčka, kteří se nedostanou do sestavy, tak budou chodit s námi. Uvidíme, kdo to bude, ještě se to může měnit. Náš kádr je užší, máme jen čtrnáct hráčů do pole plus dva brankáře, takže nás budou muset doplňovat kluci z hlavního týmu,“ vysvětluje Kugler.

Jeho svěřenci zatím v přípravě odehráli dva zápasy, v obou na svého soupeře nestačili. Nejprve podlehli Bzenci 2:5, v sobotu padli 0:1 se Slavičínem. „První utkání ukázalo, že i když jsou kluci unavení z tréninků, tak je potřeba to překonat v hlavě. V žádném případě není normální prohrát v Bzenci 2:5, to mě trochu mrzelo. Ve Slavičíně už to vypadalo trochu jinak, měli jsme herně navrch, ale zase jsme padli. Vždy chceme zvítězit a nyní mámě dvě porážky v řadě,“ štve bývalého kouče Rosic či Blanska.

Nervozita i nesouhra. Brno se potřebuje zvednout, nemá však čas. Přijdou posily?

Před novou sezonou už líšeňské béčko stihne jen generálku, kterou odehraje v sobotu od jedenácti hodin dopoledne s rezervou Zbrojovky. První srpnový víkend už startuje divize. „Jdeme do soutěže jako nováček, proto se musíme zaměřit na nějaké stabilizační věci. Máme k divizi respekt, je tam hodně kvalitních týmů, ale my jsme pořád Líšeň a nebudeme mít sklopené hlavy před nikým. Jdeme do sezony s pokorou, ale i sebevědomím,“ ujišťuje Kugler.

Zápasy Líšně B



Příprava:

Bzenec - Líšeň B 5:2

Slavičín - Líšeň B 1:0

sobota 11.00: Líšeň B - Zbrojovka Brno B



Divize D:

1. kolo - neděle 6. 8., 17.00: Tasovice - Líšeň B

2. kolo - neděle 13. 8., 17.00: Žďár nad Sázavou - Líšeň B

3. kolo - nedělě 20. 8., 16.30: Líšeň B - Lanžhot