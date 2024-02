Jeho svěřenci se od prvních minut dostávali pod tlak soupeře a hned úvod naznačil, jak bude utkání vypadat. Už ve čtrnácté minutě totiž diváci viděli třetí branku, hosté vedli 2:1.

Do půle se každý z celků prosadil ještě jednou, líšeňská rezerva oba góly vstřelila z pokutového kopu. „Hráčům nic vyčítat nebudu. Nechci hodnotit to, co se stalo ve vápně, důležité je spíš, jak k těm situacím vůbec došlo. K tomu se ještě vrátíme, ale zlobit se na nikoho nebudu. Je to zkušenost, která nás musí posunout o krok dál,“ shrnul dva nedovolené zákroky ve vápně blanenský lodivod Jiří Vorlický.

Na pětigólovou první půli navázal i zbytek zápasu. Do šedesáté minuty totiž Blansko přidalo další tři trefy a najednou mělo už čtyřbrankový náskok. „Nedíváme se na to, proti komu hraje, takže ani nevím, jestli nám styl soupeře vyhovoval. Kluci prostě hráli přesně to, co od nich v aktuální části přípravy chceme,“ těšilo Vorlického.

Poslední zářez si sice připsali domácí, kteří v závěru snížili na 3:6, více už však v divokém zápase zvládnout nedokázali. „Blansko hrálo dobře. Trenér áčka Milan Valachovič nám naštěstí vyhověl a poslal nám nějaké hráče, ale byla vidět nesehranost. Z ní pak plynuly negativní věci v organizaci hry, dostávali jsme se do pozic, které se nedají řešit,“ kroutil hlavou Kugler.

Utkání proti oslabenému soupeři si užil především Karel Jaroš, který vstřelil hned čtyři branky hostujícího celku. Jednou se prosadil i z penalty, a třetiligové Blansko si tak v přípravě připsalo další divoký výsledek. „Snažíme se dlouhodobě hrát útočně, jen jsme nedávali góly, protože nám odešli klíčoví hráči. Teď dostávají příležitost další a střelecky se jim daří,“ podotkl Vorlický.

Líšeňský B tým čeká v přípravě už jen souboj s Ráječkem, Blansko vyzve ještě Uničov a Vrchovinu. Oba celky doufají především v rychlé uzdravení důležitých hráčů. „Všichni trenéři máme obavu, aby se nikdo nezranil, a u nás k tomu bohužel došlo. Mimo jsou teď Filip Holman, Ondřej Šedivý, Vladislav Němec a gólman David Kubica. Jejich návrat na trávník vyhlížíme,“ doplnil blanenský stratég.