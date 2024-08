David Rudyk, Michal Toczyski, Matyáš Ferlay nebo Václav Minařík. To je výběr jmen, která dlouhodobě patřila mezi opory líšeňského béčka, pomohla mu k postupu do divize a k parádnímu třetímu místu v minulé sezoně. Jenže Rudyk s Toczyskim posílili Start Brno, Ferlay zamířil do Kuřimi a Minařík už obléká dres Vojkovic.

Jejich místa zaplnili v líšeňské rezervě dorostenci. „Začínáme pracovat s výrazně obměněným mužstvem. Když se podíváme na sestavu, tak tam máme snad sedm hráčů ročníku 2005 a mladších, takže jsou to kluci, kteří teprve vyšli z dorostu. Zvykají si, souboje proti vysokým útočníkům či obráncům jim asi budou dělat problémy. Myslím si ale, že se s tím poperou,“ věří Mazura.

Hned úvodní kolo čtvrté ligy ukázalo, že mladý brněnský tým čeká náročná sezona. Ždírec na domácím hřišti zvítězil 5:1. „Výsledek vypadá strašně, ale hra minimálně v první půli tomu neodpovídala. Je ale třeba, aby do sebe mladí kluci dostali zdravou agresivitu a aktivitu. Musí být pozorní a chtít se zapojovat do hry,“ nastiňuje stratég.

Jeho svěřenci v neděli stíhali jen v první půli, po změně stran odpadli. „Začali jsme poměrně dobře, vedli jsme 1:0, ale pak jsme dostali jednoduchou branku a po další chybě už domácí vedli 2:1. Chtěli jsme ve druhé půli srovnat, což se nepodařilo, soupeř nás začal kombinačně přehrávat a přišly další naše individuální chyby,“ rekapituluje Mazura.

Líšeňskou rezervu nepozvedla ani trojice Antonio Mionič, Patrik Gerža a Martin Tauš, která patří do hlavního mužstva, do B týmu se však šla rozehrát. „Jsme domluvení, že nám při zápasech budou vypomáhat hráči z A týmu. Myslím si, že béčka jsou na to, aby se v nich rozehrávali fotbalisté, kteří se nevešli do sestavy v hlavním mužstvu,“ podotýká zkušený trenér.

V Líšni tuší, že tentokrát jejich rezerva nejspíš nebude atakovat přední příčky divizní tabulky. Do nové sezony však vstoupila s jiným cílem. „Řekli jsme si, že hlavně chceme zabudovávat mladé kluky do dospělého fotbalu. Primárním cílem tedy je, aby někdo z nich zazářil a dostal se až do A týmu,“ objasňuje Mazura.

Zároveň však béčko musí myslet i na výsledky, rozhodně totiž nehodlá se strachovat do poslední chvíle o záchranu. „Budeme rádi za klidný střed tabulky, nechceme se dostat pod tlak boje o udržení. Zároveň víme, že nemusíme být první ani druzí. Pokud by se nám to povedlo, tak to bereme, ale není to primární cíl,“ říká kouč.

V přípravě jeho svěřenci odehráli tři duely, nejprve podlehli Bzenci 2:3, poté remizovali s Kozlovicemi a Boskovicemi. „Příprava proběhla, jak měla, měli jsme tam lepší i horší výsledky. Trochu mě jen mrzí, že někteří kluci měli naplánovaných poměrně dost mimofotbalových aktivit. Pak jim chybí tréninková účast, a to se taky projevuje. Když vám hráč v pondělí řekne, že na příští trénink přijde až v pátek, tak je to ve víkendovém utkání prostě vidět,“ dodává Mazura.