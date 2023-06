Tvrdá práce, náročnost a neustálý pohyb. To jsou hlavní věci, které bývalý trenér Rosic nebo Blanska vyžaduje od svých svěřenců. „Fotbal, který trénuju, je založený na fyzičce. Kdybych vedl zkušené pětatřicetileté hráče, tak se můžeme bavit o tom, že bychom hráli víc na držení míče, ale s mladými kluky je potřeba hlavně běhat,“ podotýká Kugler.

Mladíkům takový přístup sedí. V krajském přeboru dali jasně nejvíc gólů a dařilo se jim i do defenzivy, méně branek dostala jen Bystrc. Další výzvou tak budou boje v divizi. „Je důležité, že si naši mladí kluci zahrají divizi a nebudou nám utíkat do Břeclavi nebo Velké Bíteši. Z dorostu můžou kluci skočit rovnou do divize a pak se třeba probojovat i k A týmu, což bych si moc přál,“ líčí trenér.

Líšeňská rezerva zvládla i tlak z konce sezony, kdy se na ni v tabulce začínala dotahovat rozjetá Kuřim. Postup si zajistila v těžkém utkání na hřišti Mutěnic, kde otáčela skóre v posledních minutách. „Můžete hráče víc namotivovat, aby vlezli na hřiště a lítalo to tam, ale zase nesmí být přemotivovaní. Když se to přežene a ještě třeba dostaneme nějakou hloupou branku, tak pak to kluky ještě víc shodí. Důležité je, aby stále měli svůj výkon pod kontrolou a nepřestávali dodržovat organizační cíle,“ nastiňuje Kugler.

Souboje s divizními soupeři už si líšeňský B tým vyzkoušel v zimní přípravě a rozhodně v nich nepropadl. Duel s Tasovicemi se sice nepovedl, jinak ale mladíci zdolali Bzenec i Velkou Bíteš, s Lanžhotem prohráli jen o gól.

Po letní přípravě už si svěřenci trenéra Kuglera divizní zápasy vyzkouší naostro. „Opět to hodně bude o tvrdé práci, jako vždy budeme hodně běhat,“ dodává stratég.