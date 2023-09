Už deset let hraje Stará Říše divizi, naopak líšeňská rezerva je v letošním fotbalovém ročníku nováčkem čtvrté nejvyšší soutěže. V nedělním vzájemném zápase to však vypadalo úplně naopak. Celek z Brna už po šestnácti minutách vedl o dva góly, nakonec hosté v poklidu zvítězili 4:0 a vyšvihli se na sedmé místo. Naopak klub z Vysočiny doplácí na pokutové zákroky i těžší los a propadá se tabulkou.

Fotbalisté Staré Říše (v červeném) nedokázali v nedělním duelu ani jednou najít recept na defenzivu líšeňského béčka. | Video: Deník/Jakub Tručka

Úvod nedělního duelu měl velmi rychlý spád. Líšeňské béčko otevřelo skóre už v šesté minutě, o deset minut později proměnilo pokutový kop a výrazně nakročilo k výhře. O obě branky se postaral útočník Lukáš Raab. „Bylo to o tom, že jsme začali výrazně lépe než v posledním zápase se Zbrojovkou. Kluci to napálili, udrželi tempo a soupeř to pak samozřejmě nezvládal. Z toho pramenily i gólové akce,“ hodnotil brněnský kouč Michal Kugler.

Starou Říši opět srazily penaltové situace. Hosté dali hned dva góly ze značky pokutového kopu a výrazně si tím usnadnili cestu za vítězstvím.

Klubu z Vysočiny tak ihned vyvstaly vzpomínky na předchozí kolo. „Minulý týden jsme v Tasovicích měli vyhrát, ale tři body nám upřel rozhodčí Marek Švehla. V 85. minutě pro nás neodpískal jasnou penaltu, naopak hned z protiútoku měli pokutový kop domácí. Po dvou sporných žlutých kartách byl navíc vyloučený Jiří Cejpek. Volal jsem si i s delegátem, který měl podobný názor, ale údajně bylo vše v pořádku, takže jsme hodně naštvaní,“ zlobil se staroříšský trenér Lukáš Staněk.

Proti Líšni už jeho svěřenci dvougólové manko dohnat nedokázali. Hosté si v klidu vedení udržovali a v závěru jej ještě navýšili. Nejprve Raab dokonal hattrick, následně se z přímého kopu krásně trefil Vojtěch Červík. „Věděli jsme, že musíme přečkat prvních pět minut druhé půle, protože domácí kouč v kabině hráče určitě namotivoval. Dokázali jsme to ale zklidnit a pak už se zase vítězil náš lepší pohyb a kondice. Dohráli jsme utkání úplně v klidu,“ těšilo Kuglera.

Flek v přípravě Komety zářil: Tým je dobře doplněný a má zase velké ambice

Pro líšeňského nováčka tak šlo o třetí výhru v ročníku, všechny vybojoval na cizích stadionech. Na vlastním hřišti zatím neuhrál ani bod. „Doma se nám hraje dobře, máme krásný stadion. Hostili jsme ale rezervu Zbrojovky a Lanžhot, se vší pokorou to byli soupeři, kteří mají vyšší kvalitu než Tasovice nebo Stará Říše,“ podotkl hostující stratég.

Naopak Stará Říše by potřebovala zabrat, s pěti body jí patří dvanáctá pozice. I dál ji však čeká těžký los, v následujících třech kolech se utká se suverény tabulky Lanžhotem a Zbrojovkou B. „Chtěli jsem s Líšní aspoň bodovat, teď nás čeká Lanžhot, který hraje o postup. Víme, že los teď nemáme dobrý, jsme prostě pod dekou,“ nastínil Staněk.

FOTBALOVÁ GLOSA: Čas na změnu, reprezentace pomalu směřuje k velkému průšvihu

Líšeňské béčko cílí na premiérové domácí vítězství v novém ročníku hned v příštím kole, kdy doma hostí tabulkového souseda Velkou Bíteš. „Když jsme potkali soupeře z jižní Moravy, tak jsme si s ním šli zahrát otevřený fotbal a třeba to nevyšlo. Týmy z Vysočiny ale hrají víc soubojově, raději se soustředí na standardní situace. Je to prostě jejich styl, který respektujeme a musíme se mu přizpůsobit,“ dodal Kugler.

Stará Říše - Líšeň B 0:4

Poločas: 0:2.

Branky: 6., 16. (pen.) a 70. (pen.) Raab, 79. Červík.

Rozhodčí: Rygl – Holub, Jahoda.

Žluté karty: Nechvátal - Toczyski.

Diváci: 145.

Stará Říše: Dutka - Pekárek, Chramosta, Tupik, Lát, R. Svoboda, Kvych, Čížek, Zarovnij, Adam Svoboda, Špalek.

Líšeň B: Ulrich - Rudyk, Červík, Antonín Svoboda, Dostálek, Ferlay, Horký, Toczyski, Fall, Daněk, Raab.