Druhý poločas začal stejně jako první, hosté výrazně přidali, zvýšili tempo hry a předčili domácí v osobních soubojích. Zásluhou nesmírně obětavé hry bohunických hráčů se však do gólových šancí nedostávali. „Utkání s jedním z favoritů jsme si tvrdě odpracovali, náš obranný blok byl těžko prostupný a centrované míče pochytal náš gólman Dominik Kunický,“ pochvaloval si domácí kouč Partyš. Jeho svěřenci občas vyráželi k brejkovým útokům, těm však chybělo zakončení.

Po jednom z rohových kopů znovu potvrdil svůj dobrý výběr místa stoper Král, z ostrého úhlu však opět minul branku. „Když už se zdálo, že budu tím Smolíčkem, který neproměnil dvě naše gólovky, přišla 85. minuta,“ přiblížil rozhodující momenty muž zápasu Marek Král. „Tradičně jsem se vydal do šestnáctky Lanžhota na náš rohový kop. Míč z kopačky Davida Bednáře mířil přesně na moji hlavu a protože jsem obránci nebyl nijak tísněný, prudce jsem balon hlavou poslal mimo dosah brankáře do sítě. Pak už přišlo štěstí a radost mých spoluhráčů, kteří se na mě vrhli,“ dodává střelec vítězného gólu Král. „Byl to těžký zápas, domácí nováček má výborné standardky a pro každý tým bude nebezpečný soupeř. S naším výkonem nemohu být spokojený,“ posteskl si lanžhotský kouč Hílek. „Byla to pro nás dřina, ale s vítězným koncem,“ liboval si domácí kouč Partyš.

ZDENĚK STANĚK

Tatran Bohunice - Sokol Lanžhot 1:0

Poločas: 0:0.

Branka: 85. Král

Rozhodčí: Jahoda - Nápravník, Denev

Žluté karty: Burčík, Kokorský, Krejčí - Balážik, Šenk

Bohunice: Kunický - Krejčí, Král, Řeřucha - Fila (90. Kotoun), Rolinek (59. Kokorský), Pavlíček, Martinek (59. Petřík), Bednář, Lacko - Burčík (93. Kopáč)