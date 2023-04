O tom, že je fotbal vrtkavý, se ve třetím jarním kole přesvědčil vedoucí tým divizní tabulky Start. Až dosud na domácím hřišti neztratil ani bod, v sobotu ale nečekaně podlehl Ždírci 0:1. Naopak Bohunice vcelku překvapivě dokázaly vyhrát v Jihlavě nad tamním béčkem 2:1.

Divizní utkání mezi juniorkou Vysočiny a Tatranem Bohunice (v červeném). | Foto: Deník/Karel Líbal

Po šestigólové výhře Startu v minulém kole ve Speřicích nikdo neočekával proti mužstvu ze středu tabulky, navíc na domácí půdě, nic jiného než tříbodový zisk. „Hosté se představili jako nepříjemný a dobře organizovaný tým, několik šancí jsme promarnili a navíc v poslední minutě první půle jsme dostali laciný gól do šatny,“ bilancoval poločas brněnský trenér Milan Frimmel.

Jestliže zklamaní diváci čekali po pauze zlepšení hry domácího favorita, tak se nedočkali. Hráči z Lesné sice začali s velkým odhodláním, ale končili ve zmaru.

Úspěšná střelba vždy byla a bude hlavním měřítkem kvalitní ofenzivy, v té domácí tentokrát propadli. „Porážka nás mrzí, nezbývá nám než se rehabilitovat v nastávajících zápasech v Tasovicích a pak hned v brněnském derby s Bohunicemi,“ dodal s nadějí v hlase Frimmel.

Výborné úvody poločasů

Daleko spokojenější byl bohunický kouč František Schneider. Na podzim jeho tým doma s jihlavskou rezervou ztratil výhru v poslední minutě, tentokrát byli Brňané na soupeře takticky velmi dobře připraveni.

„Psychicky nám pomohlo, že hned v naší první šanci se dokázal gólově prosadit Dominik Šmerda, další velké příležitosti však naši hráči už nedokázali proměnit. A znovu v začátku druhé půle jsme udeřili, David Bednář přímo z rohu poslal míč na zadní tyč, od níž se odrazil do sítě. Jihlavští stačili snížit a až do konce byli častěji na míči, v závěru nakopávali míče do naší šestnáctky, náš obranný blok i gólman Dominik Kunický však plně obstáli,“ netajil se radostí kouč Schneider.

Už v pátek čeká v Brněnských Ivanovicích jeho svěřence předposlední tým tabulky Bystřice nad Pernštejnem, kde na podzim Bohuničtí dokázali vyhrát.

ZDENĚK STANĚK