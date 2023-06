Cíl splněn. Historickým postupem splnil Start roli divizního favorita

autor externí

Od poloviny podzimu se fotbalisté Startu usadili na čele divize, do jara vstoupili se čtyřbodovým náskokem a hned v úvodním kole jara výhrou 3:2 nad pronásledovatelem ze Žďáru se pasovali do role favorita na postup do Moravskoslezské fotbalové ligy. „Už v zimní přípravě v mrazivých večerech si v tvrdých podmínkách hráči před sebe jako cíl postavili postup a celé jaro za ním důsledně šli“, vzpomíná trenér Milan Frimmel.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte