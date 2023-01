Hlavní zimní akvizicí celku z Lesné je jedenadvacetiletý útočník Jakub Pazdera, jenž v podzimní části sezony nastupoval za třetiligový Hodonín. „Jde o hrotového útočníka, který nám typologicky chyběl," popsal jej lodivod družstva.

Na zkoušku je ve Startu také brankář David Juran z Rosic, jenž si ale mistrovský zápas za třetiligový tým zahrál naposledy loni v květnu. „Na konci měsíce si řekneme pocity, jaké z toho máme a rozhodneme o jeho budoucnosti," líčil Frimmel.

Z hostování ve Svratce Brno se vrátil David Maixner a štěstí v A týmu zkouší kanonýr David Dlouhý, jenž za rezervu Startu nasázel na podzim v městském přeboru patnáct branek. „Je to mladý kluk, který dává spousty gólů. Uvidíme, jak se popere s rozdílem mezi soutěžemi," podotkl Frimmel.

Do kádru už celek z Lesné nemíní výrazněji zasahovat. „Zatím nic dalšího neplánujeme, máme dost hráčů i kvalitu, abychom se porvali o to, o co nám jde," přesvědčoval kouč favorizovaného divizního celku.

Na čele tabulky má Start čtyřbodový náskok, který hodlá uhájit. „Chceme hrát co nejvýš a z pozice, ve které jsme, nemůžeme mít jiné ambice," pověděl Frimmel.

Nejbližšími pronásledovateli ambiciózního družstva jsou překvapivě nováček z Bohunic a Žďár nad Sázavou. „Bohunice jsou velmi milé překvapení, dech jim nedošel do konce podzimu, ve Žďáru si sedl kádr a my s ním prohráli 0:1. Dál jsou tam ale i Tasovice a Jihlava B, což jsou kvalitní soupeři a nečeká nás nic jednoduchého," varoval Frimmel.

Jeho svěřenci sehrají další přípravný duel v sobotu, kdy se od jedné hodiny odpoledne představí na umělé trávě Boby za Lužánkami v Brně v souboji s třetiligovým Znojmem. Jarní část sezony začíná Startu 19. března důležitým domácím soubojem se Žďárem nad Sázavou.