Posílený Start přezimoval na špici. Na jaře si půjde pro postup

Před začátkem sezony přivedli zvučná jména. A posílený kádr na podzim dokráčel až na špici tabulky. Fotbalisté brněnského Startu vstoupí do druhé poloviny soutěžního ročníku jako lídr divizní skupiny D a s náskokem čtyř bodů na druhé Bohunice zabojují o postup do MSFL. „Byl by alibismus říkat, že si nejdeme pro první místo, když vedeme tabulku. Nečeká nás ale nic snadného. Musíme makat a jít zápas od zápasu. Věřím, že pak se dobré výsledky dostaví,“ říká trenér Milan Frimmel.

Na podzim si fotbalisté Startu (v červeném) ve druhém kole MOL Cupu zahráli proti prvoligovému Zlínu, na domácím trávníku padli 0:3. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Start v létě posílili třeba bývalý prvoligový záložník Tomáš Okleštěk nebo bratři Patrik a Robin Demeterovi, kteří naposledy nastupovali ve třetiligovém Velkém Meziříčí. Přesto ambicióznímu klubu z Lesné úvod sezony nevyšel podle představ, když z prvních tří kol vydoloval jen čtyři body. „Prohra ve Žďáru a remíza se Ždírcem rozhodně nejsou dobrý začátek. Následně jsme ale najeli na vlnu povedených výsledků, která nás vynesla až na špici tabulky,“ popisuje Frimmel. Vítěznou sérii jeho svěřenci započali na začátku září a táhli ji osm zápasů. „Chvíli trvalo, než si všechno sedlo. Jádro týmu je pohromadě delší dobu, ale vždycky to chce čas, než se noví kluci sžijí s mančaftem. Od čtvrtého kola se nám ale dařilo a kaňkou je jen porážka v předposledním kole na hřišti Staré Říše, která přerušila vítěznou šňůru,“ mrzí zkušeného stratéga. Béčku Zbrojovky se daří i v divizi E. Na podzim nasázelo nejvíc gólů Jeho svěřenci nasázeli v dosavadních třinácti zápasech dvaatřicet branek a spolu s rezervou Jihlavy jsou nejproduktivnějším celkem divize D. Desetigólový Dominik Havlín navíc zaujímá druhé místo v tabulce střelců celé soutěže. „Dominik má čich na výběr místa před bránou. Potvrdil to i v zimní přípravě. Doufáme, že mu to vydrží v jarních odvetách,“ přeje si lodivod brněnského týmu. Přestože v první polovině sezony dostal Start pouhých jedenáct branek, což je spolu se Žďárem nad Sázavou a Tasovicemi nejméně v soutěži, v zimní přestávce přivedl posilu mezi tři tyče. Novou tváří se stal František Chmiel, který ještě na podzim oblékal dres třetiligového Znojma. „Měli jsme trošku problémy s Pepou Andersem, který je hráčem Slovácka a vzájemná domluva byla trošku složitější. Místo něj jsme tedy přivedli Pepu a věříme, že spolu s Honzou Vyklickým nám pomůžou k co nejlepším výkonům,“ zmiňuje Frimmel druhý článek brankářské dvojice. Právě Vyklický posílil vedoucí celek divize před sezonou a na podzim odchytal osm zápasů, v nichž si připsal tři čistá konta. Uhájí pozici gólmana číslo jedna i po příchodu Chmiela? „Honza na podzim podával výborné výkony, Franta má zase ligové zkušenosti. Do brány půjde ten, kdo bude v lepší formě,“ má jasno kouč. Moravská Slavia chce dál hrát v popředí. Svratka i bez kanonýra věří v posun V přípravě poměřili hráči Startu síly převážně se třetiligovými celky. Vyšlápli si třeba na Blansko nebo Velké Meziříčí. Naopak padli s Kroměříží a Hodonínem. „Každý zápas s týmem z vyšší soutěže nás posouvá. Soupeři prověřili naši kvalitu. Kroměříž vládne MSFL, a přestože jsme s ní prohráli 0:5, měli jsme ve hře pasáže, které byly velmi dobré,“ přibližuje brněnský stratég. Druhou půlku sezony zahájí fotbalisté Startu na domácím hřišti proti Žďáru nad Sázavou. „Jaro bude ještě náročnější než podzim. Čeká nás spousta těžkých utkání na hřištích soupeřů. Musíme makat a potvrdit, že si první místo zasloužíme,“ dodává Frimmel.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu