Z písku až do třetí ligy. Start splnil kýžený cíl a začíná se dívat po posilách

Ještě v roce 2012 hrál na hřišti s pískovým povrchem, až teprve před deseti lety se podařilo zajistit potřebné financování k zatravnění fotbalového hřiště. Tehdy už se brněnský Start pomalu dostával z nejhoršího a v sezoně 2015/2016 zahájil svou velkolepou cestu vzhůru. Klub ze sídliště Lesná čtyřikrát v řadě ovládl tabulku, vyšplhal až do divize, ve které letos svůj obrovský vzestup zakončil postupem do třetí ligy. „Je to až neuvěřitelné,“ usmívá se trenér Startu Milan Frimmel.

Fotbalisté brněnského Startu slaví postup do třetí ligy. | Video: Jakub Tručka

Je to až do očí bijící kontrast. V minulém desetiletí byl Start posledním brněnským klubem, který pravidelně hrál fotbalové soutěže a přitom neměl hřiště s travnatým povrchem. Od příštího ročníku naopak budou v Brně už jen dva týmy, které hrají vyšší soutěž – Líšeň a Zbrojovka. „Pamatuju si, že když jsem kdysi trénoval přípravku Zbrojovky, tak jsme se střetávali se Startem a hrávali jsme na tom pískovém hřišti. Takhle jsem dřív Start měl zafixovaný, postupně šel ale nahoru a pro Brno je teď skvělá zpráva, že zase bude mít klub ve třetí lize," podotýká Frimmel. Bosenský kapitán dovedl Start do třetí ligy. Bojujeme vždy jako tým, říká Avdić Jeho svěřenci od úvodu ročníku jasně šli za vytouženým postupem a jistotu získali po předposledním kole, kdy doma zdolali Starou Říši 3:0 a před druhým Žďárem nad Sázavou mají nedostižný šestibodový náskok. „Tím, jak se vyvíjela celá sezona, jsme si ověřili, že tenhle tým jasně má kvalitu na postup. Netajili jsme se tím, že chceme do třetí ligy, cíl byl jasně nastavený už od začátku ročníku," nastiňuje devětačtyřicetiletý kouč. Od úvodní venkovní prohry se Žďárem brněnský celek nebodoval už jen ve dvou zápasech a především výborně zvládal souboje s ostatními předními celky. O postupu Startu značně napovědělo hned první jarní kolo, ve kterém Žďáru oplatil porážku ze začátku sezony. „Domácí utkání se Žďárem hodně napovědělo a jsem rád, že jsme právě zvládali utkání se silnými soupeři. Top týmy jsme dokázali porážet nebo jim aspoň vzít body, čímž jsme stále odskakovali," popisuje Frimmel. Mašina na výhry i postupy. Někteří nám nevěřili, říká kouč Pohořelic. Co divize? V pátek divizní lídr dohraje sezonu na hřišti Velké Bíteše a pak už začne plánování na nováčkovský ročník ve třetí lize. „Některé věci určitě při starém nezůstanou. Potřebujeme zvětšit kádr, protože teď na závěr jsme měli pár zraněných a vyloučených hráčů a najednou jsme dohrávali ve dvanácti lidech. Třetí liga je úplně o něčem jiném, má výrazně víc účastníků, takže nás čeká i víc zápasů," uvědomuje si stratég. I proto se tak ve Startu dá očekávat rušné léto, ve kterém klub bude shánět zajímavé posily. Ani ve třetí lize totiž nebude chtít být jen do počtu. „Určitě nemůžeme pokračovat v počtu hráčů, ve kterém jsme dohrávali divizi, kdy se nám kádr ještě zúžil kvůli zraněním a vyloučením. Jeli jsme třeba do Lanžhotu a říkali jsme si, že konečně máme plnou i lavičku, a když jsme odsud odjížděli, tak jsme měli zase tři hráče mimo, dva se zranili, jeden dostal červenou kartu," doplnil Frimmel.

