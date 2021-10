O první místo, na které Start ztrácí jedenáct bodů, je ale v divizi D obrovský zájem. Jako povinnost berou postup do třetí ligy hodonínští fotbalisté, nejblíž mu je po osmi kolech rezerva brněnské Zbrojovky. Ta je zatím stoprocentní se skóre 32:7.

„Zmíněnými předsezonními příchody a tím, jak vedení klubu pracuje a pomáhá v získávání posil, jde vidět, že hodláme hrát co nejvýš,“ liboval si kouč.

Ten však ve Startu není jediným hráčem, který si zahrál v profesionální soutěži. Mezi nejzkušenější členy kádru patří stoper Muamer Avdič z Bosny a Hercegoviny, jenž si za Zbrojovku připsal i tři minuty v první lize, o úroveň níž válel za Znojmo, Třinec a Most.

Právě bývalý hráč mládežnických kategorií Zbrojovky se v létě zařadil mezi největší hvězdy kádru. Vždyť do divizního týmu přestoupil z Blanska, které v minulé sezoně prožilo krátkou epizodu ve druhé lize. V ní vstřelil ve čtrnácti zápasech tři branky. „Martina Sedla považuju za obrovskou posilu, pamatuju si ho ještě z mládežnické reprezentace,“ pochvaloval si jeho příchod kouč brněnského družstva Milan Frimmel.

A jejich rozlet vzhůru má ještě pokračovat. „Máme ambice postoupit do třetí ligy,“ potvrdil před začátkem této sezony obránce Startu Martin Sedlo.

Z průměrného brněnského celku se za poslední roky vyšvihli mezi nejambicióznější jihomoravská družstva. Fotbalisté Startu se v letech 2015 až 2019 postupně katapultovali z městského přeboru až do divize.

