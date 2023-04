Roli favorita splnili v očekáváném derby premiantů divize fotbalisté Startu Brno. V dohrávce osmnáctého kola si na domácím stadionu poradili před bezmála šesti sty diváky 2:0 s Tatranem Bohunice a upevnili si pozici na čele tabulky, na němž mají čtyřbodový náskok na druhý Žďár nad Sázavou. Třetí Bohunice ztrácejí už sedm bodů. V poklidném derby vzbudilo emoci jen sporné vyloučení hostujícího Daniela Řeřuchy.

Fotbalisté Startu Brno si v derby poradili s Bohunicemi 2:0. | Video: Václav Petrů

Ten v úvodu druhé půle obdržel v rozmezí šesti minut dvě žluté karty a putoval pod sprchy, emoce vzbudila zejména druhá situace. „Náš hráč hraje balon první a po odehrání asi trefí protihráče nohou, ale to tak prostě je. Kdyby už sudí pískl faul, oukej, ale vyloučit hráče? Stojí to za to v této soutěži? Pan hlavní rozhodčí, to bylo něco tak katastrofální, to už jsem dlouho neviděl," nebral si servítky na adresu sudího Pavla Budoviče jeden z koučů Bohunic František Schneider.

Závěr debaty s rozhodčím po sporném vyloučení Daniela Řeřuchy

Zdroj: Václav Petrů

Jeho svěřenci ale na Lesné prohrávali už od šesté minuty, kdy se po rohovém kopu po sérii tečí trefil i s přispěním hostujícího hráče Patrik Demeter. Po úvodním tlaku Startu začali hrozit i hosté, kteří si ovšem nedokázali celý zápas vytvořit vyloženou šanci.

Po změně stran šli navíc do deseti a i když se snažili srovnat a trenéři záhy provedli tři střídání, hrálo se především před bránou bohunického Dominika Kunického. Ten několikrát svůj tým podržel, třeba při šanci Lukáše Kalába, který zakončoval zblízka.

Na pokus šikovného Ondřeje Doubravského v 72. minutě zblízka už byl ale bohunický gólman krátký. Start mohl vsítit ještě třetí branku, ale kanonýr Dominik Havlín se zblízka neprosadil.

To však Start mrzet nemuselo, protože stejně jako na podzim jednoho ze svých úhlavních rivalů porazil 2:0. „Měli jsme fantastický nástup, a i když jsme se připravovali na nebezpečné standardky soupeře, udeřili jsme z ní my. Lepší vstup jsme si nemohli přát. Soupeř neměl žádnou vyloženou šanci, což mě velmi těší," pravil trenér Startu Milan Frimmel.

Start Brno - Tatran Bohunice 2:0

Poločas: 1:0.

Branky: 6. Demeter, 72. Doubravský.

Rozhodčí: Budovič - Machorek, Malimánek

Žluté karty: Burčík, Šmerda

2 žluté karty = červená karta: Řeřucha.

Diváci: 570.

Start Brno: Chmiel - Žalud, Avdič (K), Hubr, Doubravský (85. Stasiuk), R. Demeter, P. Demeter, Ryšavý, Kaláb, Jonáš, Havlín.

Tatran Bohunice: Kunický - Krejčí, Král (K), Řeřucha, Kotoun, Pavlíček, Martínek, Bednář (80. Kopáč), Stambolidis (59. Ševčík), Šmerda (67. Kokorský), Burčík (67. Koreň).